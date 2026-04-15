男子ゴルフの香妻陣一朗の妻で、モデルの武井玲奈が、愛車を手放したことを報告した。

１４日までにインスタグラムを更新し、「結婚してすぐ、東建ホームメイトカップで優勝した記念に迎えたメルセデス・ベンツ Ｇクラス。先日、約４年間一緒に過ごしたこの車とついにお別れしました」と告白。「＃メルセデスベンツｇクラス ＃ゲレンデ＃Ｇクラス」と白い車体をアップした。

「思い入れも本当に深くて、息子も道でＧクラスを見かけるたびに『パパの車！』って言うくらい大好きで 息子をチャイルドシートにのせる時 扉重かったな…とか高くて乗るのしんどかったな…とか運転がすごく楽しかったな…など思い出も本当にたくさんあって」と振り返った。

「だからこそ手放すのはすごく寂しいけど、次のオーナーさんにも大切にしてもらえますように…たくさんの思い出と、いろんな場所へ 連れて行ってくれてありがとう」と感謝し、「そして次の車ももうすぐ…内装も私好みで今からとっても楽しみ」と明かした。

武井と香妻は２０２２年３月に結婚。２３年５月に第１子となる長男を出産。武井は今年１月、「本年、私たち家族に新しい家族が一人増える予定となりました。新たな命を迎えられることに、心より感謝しております」と第２子妊娠を報告。「一昨年の１２月に子宮頸がんの前段階に対する高度異形成と判断され 将来のリスクを防ぐために手術を受けました。その影響で出血があったり体調が安定しない時期が続いていたため、これまで限られた方にのみお伝えしておりましたが、多くの温かいお気遣いをいただくようになり、このような形でご報告させていただくことにいたしました」と明かしていた。