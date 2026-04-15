緊迫する中東情勢。アメリカが軍事力を誇示し、ミサイルが飛び交う戦場の外側で、中国はしたたかに「無血の覇権争い」を進めている。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

イランが国際的に孤立し、アメリカの経済制裁が強まるなか、中国は原油を格安で買い叩き、「ドルを使わない決済システム（人民元経済圏）」の構築を加速させているというのだ。

とはいえ、アメリカの攻撃は中国にとっても「打ち出の小槌」ばかりではない。いったい何が起こっているのか。前延辺大学科学技術学院教授、創価大学法学部客員教授の李虎男氏による『中国は覇権を握るのか 帝国をよみとく8つの鍵』（光文社新書）の一部を抜粋。次世代の国際秩序を決定づけるかもしれない「静かなる戦争」について紹介する。



写真はイメージ ©︎AFLO

◆◆◆

無血の覇権

グローバル競争における真の勝者は、必ずしも戦場で敵旗を奪った国ではない。21世紀の勝敗は、物理的な破壊の規模ではなく、戦後のシステムを誰が定義するかで決まる。中国がイラン戦争の周辺で展開しているのは、アメリカが軍事力を誇示する空間の外側で、実質的な経済・金融支配を確立する「無血の覇権争い」である。

アメリカが中東での軍事作戦に没頭すればするほど、相対的に南シナ海や台湾海峡における米国の監視能力に隙が生じ、中国の戦略的自由度は増す。さらにグローバルサウスでは、米国の軍事行動が「強権的な秩序の押しつけ」と映るたび、中国はそれに対する代替案、すなわち「内政不干渉を原則とする経済協力」を提示する。米国がミサイルを放つとき、中国は北京の会議室で、戦後復興の青写真やインフラ開発の契約書に署名を求めている。

この構図の最大の主眼は、「米ドル覇権」への体系的な挑戦である。

イランを「実験場」にする中国

中国の究極的な目標は、イランを中東における金融・エネルギー決済の実験場とし、人民元を基軸とした国際経済圏を構築することにある。長年、米国はSWIFT（国際銀行間通信協会）を通じた経済制裁を強力な武器としてきたが、イラン戦争という極限状態は、逆に「ドルを使わない決済システム」への需要を爆発的に高めている。中国は、原油取引を人民元で行う「ペトロユアン（ペトロ人民元）」の仕組みを定着させ、デジタル人民元による国境を越えた決済網を構築しようとしている。これにより、アメリカの経済制裁という「伝家の宝刀」は無力化される。

米国の軍事行動が激化し、同盟国以外の国々が「次は自分たちがドルの世界から追い出されるのではないか」という恐怖を感じるほど、中国が主導する「非ドル・多極化」の論理は磁石のように各国を引き寄せる。興味深いことに、イランの困窮そのものが中国の利益に直結するというパラドックスも存在する。

囲い込みとしての25年戦略

イランが国際的に孤立し、政権が弱体化すればするほど、唯一の買い手である中国に対し、原油をより安い値段で、より大量に、そして人民元建てで提供せざるを得なくなる。中国は、イランという国家の「出血」を、自国のエネルギー安全保障の「滋養」へと変換している。戦場の外で繰り広げられるこの静かなる収奪とシステム構築こそが、次世代の国際秩序を決定づけるのだ。

中国とイランの間で2021年に結ばれた「25カ年包括的戦略パートナーシップ」は、単なる友好条約ではない。米国の圧力を利用してイランを中国のエコシステムに完全に取り込むためのプロセスである。中国は米軍の動向を事前に正確に把握していたとみられており、攻撃直前に防空システムを緊急供給したという報告は、中国がイランを「守るため」だけではなく、自国の影響力を「テストするため」に利用していることを示唆している。

戦争がもたらした中国への三つの課題

しかし、イラン戦争は中国にとって利益ばかりをもたらす「打ち出の小槌」ではない。北京の指導部は、この戦争が自国の根幹を揺るがしかねない深刻な副作用をもたらしていることを痛感している。その課題は、エネルギー安全保障、経済ネットワーク、外交的信頼性の三点に集約される。

第一の課題は、エネルギー供給網の脆弱性の露呈である。

開戦前、中国はイラン産原油輸出の約90％を吸収していた。これは中国の全原油輸入の約17％を占め、市場価格より30〜40％安い「制裁プレミアム」付きの価格で取引されていた。この格安エネルギーは、中国の独立系製油所やひいては製造業全体の利益を支える基盤だったのだ。しかし、ホルムズ海峡の封鎖と空爆による施設破壊により、この安定した供給路は一夜にして崩壊した。原油価格の急騰は、パンデミック後の回復途上にある中国経済に冷水を浴びせ、インフレ圧力を増大させている。サウジアラビアやイラクからの代替調達は可能だが、これらはすべて「市場価格」であり、これまで享受してきたコスト優位は消滅した。

第二の課題は、「一帯一路（BRI）」構想の機能不全である。

中国にとってイランは、単なる資源供給国ではない。ユーラシア大陸を横断し、ロシアや欧州、インドを結ぶ「国際南北輸送回廊（INSTC）」の核心的な結節点だった。バンダル・アッバース港を起点とする物流ルートは、米国の支配下にある海上航路を迂回するための「戦略的バックドア」として期待されていた。しかし、米・イスラエル連合軍による激烈な空爆は、これらのインフラ投資リスクを極限まで高めた。中国が過去十数年にわたり投じてきた巨額の資金で構築した多国間物流ネットワークは、今や機能停止の危機に瀕している。陸上物流網という「西側への対抗軸」が傷ついたことは、習近平指導部が進める広域経済圏構想にとって、計り知れない戦略的損失である。

第三の課題は、中国外交の「限界」の露呈である。

2023年、中国はサウジアラビアとイランの国交正常化を仲介し、「新たな中東の調停者」として喝采を浴びた。しかし、実際の戦火が上がったとき、中国が提供できたのは国連での非難声明や特使派遣といった、従来の「安保なき外交」の延長線上に過ぎなかった。湾岸諸国は、イランの報復攻撃に直面した際、結局のところ米軍のミサイル防衛システムという「安保の傘」の下へ回帰した。中国がどれほど経済的な便宜を図ろうとも、国家の存亡に関わる安全保障の局面において、中国はアメリカに代わる存在になり得ないことが白日の下にさらされたのだ。中国が夢見た「米国覇権なき多極的中東」というビジョンは、むしろ戦争によって遠のいた。

“経済だけの大国”という壁

これらの課題は、中国に対し「経済力だけでは大国としての地位を維持できない」という厳しい現実を突きつけている。利益を享受しながら、システム維持のコストを払わないという中国流の「フリーライダー」的な外交姿勢は、中東という現実の中で大きな壁に直面している。

〈「米国がイランで行ったことを、我々が台湾で行ったとして、国際社会はいかなる根拠で非難できるのか」…中東情勢から中国が学んだ台湾有事につながる“恐ろしいロジック”〉へ続く

（李 虎男／Webオリジナル（外部転載））