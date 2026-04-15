〈「イランという国家の『出血』を、自国のエネルギー安全保障の『滋養』へと変換している」覇権を狙う中国の“狡猾なやり口”を専門家が明かした〉から続く

中国の戦略家たちにとって、中東の戦火は決して「遠くの出来事」ではない。それは将来の「台湾有事」に向けた前哨戦であり、壮大なリハーサルと捉えることもできるからだ。中国は、イランの防空網がなぜ突破されたのかを徹底分析した。そして、米軍が介入する前に「数日間で既成事実をつくる」電撃戦の遂行能力や、AIによる指揮系統の自動化を急ピッチで進めている。

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さらに、アメリカが化石燃料へ回帰する隙を突き、中国はグリーンエネルギー産業で圧倒的な覇権を握ろうとしている。ここでは中国情勢に詳しい李虎男氏が著した『中国は覇権を握るのか 帝国をよみとく8つの鍵』（光文社新書）の一部を抜粋。台湾海峡と次世代産業をめぐる知られざる暗闘を紹介する。

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台湾海峡へのリハーサルから現実へ

北京の戦略家にとって、イラン戦争の最大の意味は、それが「遠くの出来事」ではなく、将来の台湾海峡における「自分たちの物語」の前哨戦であるという点にある。北京は、イランが米軍の介入を「抑止」できなかった原因を徹底的に分析し、その失敗を繰り返さないための教訓を三つの領域で実装しようとしている。



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第一に、A2／AD（接近阻止・領域拒否）能力の圧倒的な量的・質的向上である。

イランの防空網が突破された最大の要因は、電子戦における劣勢と迎撃ミサイルの精度不足だった。中国はこれを、米艦隊が台湾海峡に接近する遥か手前で、極超音速ミサイルや飽和攻撃によって無力化しなければならないという教訓として受け止めた。防御ではなく、敵が「介入を躊躇する」レベルの破壊的な拒否能力を構築することが急務となっている。

第二に、「情報の自主権」と独自の戦域管理システムの構築である。

米軍のAI統合戦争遂行能力に対抗するには、兵器の強化だけでは不十分だ。衛星通信から地上センサーまでを網羅する、米国のGPSやSWIFTから完全に独立した指揮命令系27統の完成が急がれている。イラン戦争で露出した米軍の電波情報を元に、独自の電子戦アルゴリズムを開発するプロセスは、台湾有事における勝敗を分ける決定的な要素となるだろう。

第三に、「電撃戦」の遂行能力と政治的決断の速度である。

イランの事例は、戦争が長期化するほど、米国の軍事工業基盤が本格稼働し、抵抗側の消耗が加速度的に進むことを示した。中国が台湾で勝機を見出すには、米国が介入を政治的に決定し、兵力を移動させる前に、数日間ですべての戦略目標を達成して「既成事実」を突きつける必要がある。この「決断の速度」を速めるため、人民解放軍の指揮系統はAIによる自動化をさらに進めるはずだ。

エネルギー要塞化という国家戦略

一方で、エネルギー安全保障の観点からは、「化石燃料からの脱却」が軍事戦略の一部として再定義されている。中国は2027年までにエネルギー貯蔵容量を180ギガワットへ倍増させる計画を進めている。これは環境対策ではない。台湾有事の際、米海軍によってマラッカ海峡が封鎖され、原油や天然ガスの供給が途絶したとしても、国内の太陽光、風力、原子力、そして巨大な蓄電網によって国家機能を維持し続けるための「エネルギー要塞化」なのだ。イラン戦争による原油高騰は、この転換を早めるための国内向け「正当化材料」となった。

しかし北京が得た最大の収穫は、兵器でも戦術でもない。米国がイランへの一方的な軍事行動を正当化したことで、秩序や規範という名の壁は静かに崩れ始めた。トランプ政権の強硬な外交は、中国の行動を抑えていた最後の歯止めを静かに、しかし確実に溶かしている。「米国がイランで行ったことを、我々が台湾で行ったとして、国際社会はいかなる根拠で非難できるのか」――北京はそう問い返すだろう。

化石燃料回帰という米国の選択

米国がエネルギー政策において化石燃料への回帰を選択したとき、中国の戦略家たちは静かに、しかし確信をもって微笑んだに違いない。短期的に見れば、米国の選択は一定の合理性を持つ。世界最大級の石油・天然ガス生産能力を地政学的な武器として活用し、欧州やアジアの同盟国への影響力を維持する「エネルギー・ブリッジ戦略」は、即効性という観点から決して無意味ではない。しかし中国が真に注目するのは、その長期的な意味だ。

世界経済の構造は、再生可能エネルギーと電動化を中心とする新たな産業体系へと、すでに不可逆的に移行しつつある。これはもはやトレンドではなく、技術コストの劇的な低下と各国の政策的コミットメントによって固定化された構造変化である。

中国が握った未来産業、米国が逃した決定機

そしてその最前線において、中国はすでに圧倒的な優位を築いている。太陽光パネルの世界市場シェアは80％を超え、電気自動車バッテリーのサプライチェーンを掌握し、風力発電設備や希少金属の精製においても存在感は圧倒的だ。製造基盤、サプライチェーン、人材、標準化のプロセスが一体となって積み上げられたこの優位性は、相手国の政策転換だけでは容易に覆せない。

さらに注目すべきは、そのタイミングである。現在の中国は、不動産市場の調整、急速な高齢化、地方政府の巨額債務という三重の構造的課題に直面している。本来であれば、この弱点は米国にとって絶好の機会となり得た。未来産業への集中投資によって決定的な差をつけ、内憂を抱えた中国を戦略的に圧迫する選択肢は確かに存在していた。

歴史的すれ違い――新たな世界秩序の胎動

しかし現実には、米国自身が化石燃料への回帰を通じて、未来産業における競争の一部を自ら放棄してしまった。中国の構造的危機が脱出口を必要としていたまさにそのとき、米国はグリーン産業の競争空間を開け渡してしまったのである。これは単なるエネルギー政策の違いではない。世界の産業覇権をめぐる「歴史的なすれ違い」だ。古代の兵法が説く「以逸待労」――敵が消耗する間に、こちらは静かに力を蓄える――この戦略が、現代の地政学においてそのまま体現されている。

もちろん、中国が無傷であるわけではない。三重の構造的課題は現実であり、AI分野における米国との技術格差も依然として存在する。しかしグリーンエネルギー産業の輸出拡大は、内需低迷に苦しむ中国経済にとって重要な活路となっており、米国の戦略的空白はその追い風となっている。

覇権国家の地位は、現在の強さではなく、未来の産業をどれだけ掌握しているかによって決まる。米国が古いエネルギーの橋を渡り続けている間に、中国はその先にある新しいエネルギー文明の基盤を静かに、しかし着実に築き上げている。

橋の上で立ち止まっている者が気づいたとき――対岸には、すでに別の秩序が出来上がっているかもしれない。

（李 虎男／Webオリジナル（外部転載））