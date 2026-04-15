「なんかイケイケって感じ」フィギュア紀平梨花の“パーティーファッション”が話題　黒のノースリーブ姿で笑顔「めっちゃ可愛い」「楽しい時間を過ごせてリフレッシュ」

紀平はアイスダンスに取り組んでいる(C)Getty Images

フィギュアスケート女子2018年GPファイナル女王で、現在は西山真瑚との「りかしん」ペアでアイスダンスに挑戦している紀平梨花が4月14日、自身のインスタグラムを更新。「A wonderful weekend Happy birthday Tracy」と題し、友人とのパーティーの様子を公開した。

【写真】何とあでやか！友人とのパーティーショットを披露した紀平

投稿された写真には、同じくアイスダンサーの岸本彩良、中国のアイスダンサーのシャオ・ズーシーらとともに祝っている姿など複数ショットを公開した。

紀平はノースリーブの黒のニット姿。友人たちも光沢感のあるノースリーブ姿など、華やかさが伝わるショットとなっている。

競技から離れ、束の間のオフショットに対して、フォロワーの間からも「皆さん美しいですね〜」「梨花ちゃん楽しい時間を過ごせてリフレッシュしてるみたいですね」「なんかイケイケって感じ」「めっちゃ可愛い〜」「ちょっと待てよ、可愛すぎるだろ！」「世界一贅沢な一枚」と反響を呼んでいる。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]