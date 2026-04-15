お笑いコンビ「北陽」の虻川美穂子（５１）が、運動に励む様子をアップした。

１４日に自身のインスタグラムを更新し「中年太りでも動ける体を目指して踏ん張るわよ〜！地味な動きだけどエクササイズよ〜！がんばるんば、ふんばるんば」と意気込む。トレーニングウェアで、足を上下に動かすトレーニングを披露した。

虻ちゃんは近年、ダイエットを頑張る様子を投稿。２０２２年４月に公開したＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの動画では、体重を初公表し、身長１６９センチで「５９キロが理想」としながらも、計ってみると７４・８キロだった。

それから４年。「中年太りで健康指導へ。痩せないお年頃事情」と題した最新の動画を１０日にアップした。「５０代で変わった健康事情」について相方の伊藤さおりと語り合い、虻川は「スマホで『何年前の写真』って送られてくるじゃん？顔がシュッとしてんの、今と比べると」「貫禄が出てきたのは５０歳が境だもん」と昔と比較してショック。

ネット上で健康指導を受けていると明かし、「面談みたいなもの」をしているという。虻ちゃんは「私、食生活が、もうご飯もすんごい、米を５、６杯食べるし。夜も３杯とか食べるし。お菓子もずっと食べてるじゃん」と食生活を告白。健康指導の内容も明かし「一番の大きな目標は、３か月で３キロやせる。１か月で１キロなわけ。１キロでいいんですかと。私、標準体重から大幅なズレがあるから。もっとやせなきゃいけないわけよ、本当は。私、大台超えたいんです。７０キロを超えたい（下回りたい）んですと」と願望も明かした。