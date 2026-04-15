◆ファーム・リーグ ハヤテ０―４巨人（１４日・草薙）

巨人の育成外国人、フリアン・ティマ外野手（２１）が１４日、ファームリーグ・ハヤテ戦（静岡）に「６番・一塁」で先発出場。先制の今季２号を含む猛打賞の活躍を見せた。

両軍無得点の２回１死で左腕・佐藤宏の初球をフルスイング。打った瞬間にサク越えを確信するような一発は、左中間スタンドに着弾した。３月１４日の２軍開幕戦・オイシックス戦（Ｇタウン）以来、１か月ぶりの一発に「今週最初の打席、最初のスイングでいい結果が出て良かった。いい入りができたので続けていきたい」とコメントした。

勢いは止まらない。４回無死二塁の第２打席で右前適時打、６回２死の第３打席で中前打。この日の試合前時点で打率２割５分、１本塁打、４打点だったが、持ち味の打撃で猛アピールした。

１６歳で巨人と育成契約を結び、今季が６年目。「自分の仕事に集中して、どう継続していけるかを考える」と日々の練習に汗を流す。開幕直前に支配下登録を勝ち取った、同じドミニカ共和国出身のルシアーノに負けじと支配下昇格、１軍デビューへアピールを続ける。