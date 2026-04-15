54歳・大久保佳代子「推し活をしてきました。小雨の日に1人で」 “推し”の写真披露に反響「私の推しと同じです」「バッチリ撮れてますね」
お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）が13日、自身のXを更新。1人で“推し活”をしてきたことを報告した。
【写真】「推し活をしてきました。小雨の日に1人で」“推し”の写真を披露した大久保佳代子
大久保は「先日、推し活をしてきました。小雨の日に1人で。小さい黒いのがパンチ君」とコメントし、“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園を訪れたことを報告。“推し”の様子がとらえられた写真を公開した。
この投稿にファンからは「おおくぼさん 私の推しと同じです 日々パンチのことを想っています 近々会いに行く予定です」「バッチリ撮れてますね」「推したい気持ちめっちゃわかります｡遠くて行けないからめっちゃX漁ってます」「推しが同じで嬉しい」「パンチ君を見てる大久保さんを想像すると絶対優しいお母さんみたいなお顔してそう」「私も先日もひとりで行きました」「大久保さんのラジオ聞いてから パンチクンに会いたさMAXです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「推し活をしてきました。小雨の日に1人で」“推し”の写真を披露した大久保佳代子
大久保は「先日、推し活をしてきました。小雨の日に1人で。小さい黒いのがパンチ君」とコメントし、“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園を訪れたことを報告。“推し”の様子がとらえられた写真を公開した。
この投稿にファンからは「おおくぼさん 私の推しと同じです 日々パンチのことを想っています 近々会いに行く予定です」「バッチリ撮れてますね」「推したい気持ちめっちゃわかります｡遠くて行けないからめっちゃX漁ってます」「推しが同じで嬉しい」「パンチ君を見てる大久保さんを想像すると絶対優しいお母さんみたいなお顔してそう」「私も先日もひとりで行きました」「大久保さんのラジオ聞いてから パンチクンに会いたさMAXです」などのコメントが寄せられている。