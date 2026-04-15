◆ソフトバンク2―3楽天（14日、みずほペイペイドーム）

セーブシチュエーションではない。2−3の七回、かつての守護神、オスナが今季初登板。最速154キロをマークし、打者3人を11球で片付けた。「開幕したのがうれしい。気持ちが高ぶって投げることができた」。上々の投球を披露した自身の“開幕戦”を興奮した様子で語った。

杉山の左手骨折などブルペン陣が窮地に陥る中、事態が動いた。契約に含まれる「抑え限定」の起用法を巡り、開幕1軍を外れた。その後、球団と交渉し、三笠ゼネラルマネジャー（GM）が14日、「起用方法について双方合意した」と発表。即日、今季初めて出場選手登録された。

小久保監督は「優勝に向けての戦力としてやってもらう。九回を投げる日もあるでしょうし、そうじゃない日もある」と起用法の制限が解けたことを明かした。登板は1点ビハインドの七回。「いい投球。契約さえできればいつでもいける準備をしていると話していたので」と目を細めた。

2位楽天とのカード初戦を逆転で落としたが、救援陣には明るい材料が生まれた。小久保監督は「（26セーブを挙げた）2023年ぐらいの姿になればその可能性も出てくる」と守護神復帰も視野。オスナは「何回とか何点差とか気にしない。言われたところで投げるだけだし、そのために準備をする」。頼もしい戦力が帰ってきた。 （小畑大悟）