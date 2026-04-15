福岡県庁と県議会の関係は異様と言うほかない。

福岡県職員でつくる「部課長会」が会費で、県議会議長や副議長の政治資金パーティー券を何度も購入していたことが明らかになった。

会費は職員の同意を得ずに給与から天引きしており、パーティー券購入は実質的に強制である。額面は1万〜2万円で、代金は各部の担当職員がまとめて議員側の口座に振り込んでいた。

福岡県議会の議長は、最大会派の自民党県議団の議員による1年交代が慣例になっている。パーティー券購入を通じた政治資金の提供は「公務員の政治的中立性に反する」と問題視されて当然だ。

それだけではない。自民県議団や党県連の会長就任祝賀会でも、同じようにパーティー券を買っている。農林水産部の部課長会は正副議長、自民県議に県産のイチゴや牛肉を贈っていた。県議に対し、県庁が組織的に貢ぎ物を差し出しているかのようだ。

職員は本紙の取材に「パーティー券を買わないと議員に目を付けられる」「議員の機嫌を損なえば、議会対応能力がないとマイナス評価を受ける」などと証言した。

県議会、とりわけ自民幹部のご機嫌取りに苦慮する様子がうかがえる。「本当は買いたくない」は本音だろう。

部課長会によるパーティー券購入は十数年前に始まったとみられ、県は職員数百人に聞き取り調査をする。始めた時期や経緯、購入した職員数と金額、相手議員を把握し、全て公表すべきだ。

服部誠太郎知事はトップとしての説明責任を果たす必要がある。自身も県の部長、課長を経験しているが「知らなかった」という。部課長会が任意団体だからといって、調査が甘くなってはならない。

事の詳細を明らかにする責務は県議会にもある。パーティー券は正副議長か同僚議員が各部に持ってきていた。議員がいくら「強制ではない」と否定しても、職員にとっては押しつけでしかない。

自民県議団を長く率いる蔵内勇夫議長は「部課長会費を使うのは良くないのではないか」と述べた。人ごとのような発言に耳を疑う。

政治資金規正法で20万円を超えるパーティー券収入は政治資金収支報告書への記載が義務付けられている。正副議長経験者は記載しておらず、会計処理もずさんだ。

県庁と県議会のいびつな関係は数十年にわたって続く。予算や施策の事前説明、根回しの過剰さは全国の自治体関係者に知られるほどだ。

県議会におもねる空気が県庁を覆っており、職員のパーティー券購入は忖度（そんたく）の表れだろう。長く勤務するうちに、おかしいと感じなくなる職員もいるのではないか。

県庁と議会は今回の問題をきっかけにあしき慣例をなくし、是々非々の関係に改めるべきだ。県民は両者を冷ややかな目で見ている。