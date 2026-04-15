雲仙岳の裾野に農業用ハウスが立ち並ぶ長崎県島原市三会（みえ）地区。ニンジン畑の一角に、島原の乱（1637〜38年）で活躍した懸針金作（さげはりきんさく）の足跡を見つけた。

「むろん史実ではなく、伝承です」。同行した市教育委員会の吉岡慈文学芸員（37）が「下針（さげはり）金作屋敷跡」と書かれた古い説明板の前で語った。

金作の本名は駒木根八兵衛友房。キリシタン大名小西行長に従い、関ケ原の戦いで小西家が滅ぶと、再起を期して三会村に潜んだ。鉄砲の名人で、つり下げた針を十数間の距離から火縄銃で射抜くことができた。島原の乱では村のキリシタン1420人と共に原城にこもり、幕府軍を悩ませた。指揮官の板倉重昌も金作の手にかかった−。説明板にはそう記されている。

歴史小説などで描かれる金作は、確かにこんな人物像だ。実在した可能性はあるのか？

吉岡さんによると、島原の乱と同時代の史料「別当杢左衛門覚書」に、原城を落ち延びた「三会村金作」が島原で斬首刑になったとの記述があるという。「金作がいたのは確か。ただし狙撃の名手といった性格は後から付け足された」と吉岡さんはみる。三会には幕末まで島原藩の大砲演習場が存在したことから「火器と親和性のある設定になったのではないか」。

原城を舞台にした堀田善衛の小説「海鳴りの底から」では、百発百中のすご腕の猟師として登場する。落城時の阿鼻（あび）叫喚の中、坑道に隠れて生き延びる。

実際に南島原市の原城跡三の丸付近には、幕府軍が掘削したとされる甬道（ようどう）（トンネル）跡が残る。観光ガイドの内山哲利さん（78）と訪れると、内部は地蔵のほこらでふさがれていた。

「ここに陣取った熊本藩が掘った物です。本丸まで続いていたと話す人がいるが、50メートルぐらい掘り進んだところで撃退されました」

二の丸付近の甬道跡らしき穴にも、内山さんに案内してもらった。暗闇をのぞき込むと、キリシタン農民主体の一揆勢3万余りを相手に、12万の幕府軍がてこずるさまが思い浮かんだ。

総大将の天草四郎をはじめ、乱を首謀した浪人たちの存在は100年ほどたった江戸中期から、軍記物によって広まった。吉岡さんは言う。「太平の世となり、人々はヒロイズムを求めた。センターに四郎がいて、戦のプロが取り巻く。今で言うアイドル集団です」

領主の苛政に抗して蜂起した島原の一揆勢は滅んだ。懸針金作も民衆の判官びいきが生んだ英雄の一人なのだろう。（本山友彦）

＝随時掲載