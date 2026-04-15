大分県日田市出身でそれぞれが絵画、写真、竹工芸という異なる芸術に取り組む3人兄弟の作品展「山を想う−里帰り兄弟三人展−」が14日、同市三本松のパトリア日田で始まった。創作活動はいずれも半世紀に及び、「一本の道を続けて良かった。忘れがたい故郷で作品を披露できて幸せ」と話している。

3兄弟は、長男の画家高見乾司（けんじ）さん（77）＝宮崎県西都市、次男の写真家剛さん（75）＝別府市、三男の竹工芸家八州洋（やすひろ）さん（69）＝由布市。日田市花月の出身で、学校卒業後の若い頃は、父親とともに一家で採石業を営んでいた。

父親と乾司さんが、採石の仕事で使用する削岩機の振動によって神経障害を患ったため、採石業は廃業。重症だった乾司さんは湯布院町（現由布市）の病院で、しばらく療養生活を送ったという。3兄弟は日田を離れて別の仕事に就くなどして、それぞれの人生を歩んだ。

創作活動に目覚めたのは、兄弟いずれも20歳くらいの頃になる。乾司さんは採石の仕事の傍らに絵を描き、県美術展などに出品した。それに影響を受けたのか、剛さんは写真を撮り始め、八州洋さんは竹工芸家に弟子入り。それぞれの道で腕を磨いた。

今回の「山を想う−里帰り兄弟三人展−」の出品数は、3兄弟合わせて約260点。乾司さんは、自身のテーマである神楽を墨彩で描いた絵画と、自身がコレクションしてきた仮面とをコラボレーション展示した。

剛さんは、1994年に復活した英彦山での峰入り修行の貴重や様子や、陸上自衛隊日出生台演習場での米軍訓練に反対する住民運動など、撮りためた写真を紹介する。八州洋さんは、竹ひごを15本ずつ組み合わせて帯状にし、編み上げた作品「床座」（直径80センチ）や、竹かご、盛りかごといった普段使いできる品、竹で繊細な模様を表現したアート作品などを展示する。

開幕前日の13日には、地元の芸術愛好家でつくる「八騎会」のメンバーらが会場を訪問。展示の準備を手伝い、長年創作活動を続ける3兄弟を激励した。乾司さんは「最高の展示となった。多くの人にぜひ会場を訪れてほしい」と話した。

「山を想う−里帰り兄弟三人展−」は18日まで。入場無料。

（稲葉光昭）