U−12（12歳以下）年代の国際育成サッカー大会「第1回九州オランダチャレンジ杯 in SAGA」が3月29、30日に佐賀市で開催された。九州サッカーリーグに所属する「ブリュー佐賀」を運営する「フットボールクラブ佐賀」（鹿島市）が主催し、福岡、佐賀など九州各地から8チームが出場。初日は佐賀市民運動広場で予選が行われ、2日目はSAGAスタジアムで決勝などが行われ、グラッソFC（佐賀市）が優勝した。

今大会はブリュー佐賀の代表、監督らで協議し、優秀選手10人を選出した。2026年8月に予定されているオランダのプロサッカークラブ「MVVマーストリヒト」への短期留学プログラムに参加する権利が授与された。

フットボールクラブ佐賀は地域サッカーの発展と国際的な人材育成を目指し、MVVマーストリヒトの関連組織と連携している。10人の優秀選手は、現地でのトレーニング参加や欧州の指導システムの体験など、貴重な国際経験を積む機会が得られる。優秀選手の留学資金の一部は、大会のスポンサー企業からの協賛金を補助に充てる。

フットボールクラブ佐賀の宮城亮代表は「全員が一生懸命チャレンジしている姿が素晴らしかった。皆さんをサポートしてくれている指導者、家族に感謝を伝え、これからも元気にサッカーを楽しんでほしい」と呼びかけた。

（松田達也）