【義母「ウナギ弁当あげない！」】母が食べさせたかったのはお土産の高級弁当＜第8話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？
第8話 母からのおすそ分け【夫の気持ち】
【編集部コメント】
な……なんと！ お義母さんからのおすそ分けは「ウナギ弁当ひとつ」だったのです！ だからいつもならシホさんにする連絡を、わざわざトオルさんにしたのですね。言い換えると、自分の息子だけに高級ウナギ弁当を食べてもらいたいということ……。うーん……まぁ親として、自分の子どもに美味しいものを食べさせてあげたい気持ちは理解できますが……。シホさんに対して、少し失礼ではありませんか？ お義母さん……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第8話 母からのおすそ分け【夫の気持ち】
【編集部コメント】
な……なんと！ お義母さんからのおすそ分けは「ウナギ弁当ひとつ」だったのです！ だからいつもならシホさんにする連絡を、わざわざトオルさんにしたのですね。言い換えると、自分の息子だけに高級ウナギ弁当を食べてもらいたいということ……。うーん……まぁ親として、自分の子どもに美味しいものを食べさせてあげたい気持ちは理解できますが……。シホさんに対して、少し失礼ではありませんか？ お義母さん……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子