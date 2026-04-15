約5万本のツツジが咲く景勝地として知られる佐賀県基山町園部の大興善寺で14日、シーズン到来を告げる「つつじ開園式」があった。境内の「契（ちぎり）園」では、色鮮やかなツツジの花が咲き始め、モミジの新緑とともにみずみずしい景色が広がる。今月下旬〜5月上旬に見頃を迎えるという。

契園の広さは約7万5千平方メートル。クルメツツジやヒラドツツジなど約30種類が植えられており、ツツジは現在三分咲きという。ピーク時には色とりどりの花が山肌を覆う「一目一万本」の景色が楽しめる。

この日、本堂であった開園式には県内外から約40人の関係者が出席。神原玄應名誉住職（90）がお経を上げてシーズン中の安全を祈願した。開園を宣言した神原玄晃住職（60）は「花芽がたくさん付いているので、暖かくなれば一気に咲く。ツツジの花とモミジの新緑に囲まれた境内で自然を感じながら、ご本尊にも参拝してほしい」と話した。

17日〜5月7日は、12年に一度の本尊「十一面観世音菩薩（ぼさつ）」（県重要文化財）の開帳がある。また、4月25日にJR基山駅を発着点にした「春のJR九州ウオーキング」、5月2日には寺の大駐車場で特産品を販売する「きやま門前市」も開催される。契園の入園料は大人600円、小中学生300円。大興善寺＝0942（92）2627。

（前田絵）