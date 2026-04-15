19日に投開票される佐賀県伊万里市長選には、いずれも無所属で、学習塾経営の新人井関新氏（70）と3選を目指す現職深浦弘信氏（70）、元市議の新人加藤奈津実氏（42）の3人が立候補し、支持を訴えている。それぞれの人柄や伊万里市への思いなどを紹介する。 （糸山信）

信念の人 3度目の挑戦

井関 新氏

70歳 無所属新人

「なし崩し的に進められている黒川町の産業廃棄物最終処分場建設の計画に、何とかくさびを打ち込む」

3度目となる市長選への挑戦。出馬理由を問われると真っ先に産廃処分場建設による住民生活への影響、業者との窓口を務める県や市への憤りを口にした。

計画を巡っては、賛否を問う住民投票の実施を求める署名も集められたが、市執行部や議会は動かなかった。「今回の市長選は計画に対する『住民投票』という意味合いもある。反対意見の方はぜひ支持してほしい」と力を込める。

同志社大学を卒業後、京都市で喫茶店経営や調理師、タクシー運転手などさまざまな仕事を経験。過去の選挙では大学の誘致、市民オーケストラの創設などを訴えた。また、これまで多くの国を旅しながら多様な価値観に触れてきており、地方の深刻な人手不足に対しては、海外難民の積極的な受け入れを提唱する。

唯一の気がかりは認知症が進み、施設に入る母の存在だ。毎日面会に通っているが、立候補については伝えられていない。「母親は『またか』と反対するだろうから。それでも後悔だけはしたくなかった」。信念の人が目を潤ませた。

夫婦でウオーキングも

深浦 弘信氏

70歳 無所属現職

生まれも育ちも伊万里。市役所職員時代に業務の効率化などを担当し、水道部長や産業部長を歴任した。「行政のエキスパート」を自認する。

市長になってからは身を切る改革を進め、条例により市長の退職金も廃止した。一連の改革により市債残高は約99億円減少。就任当初は県内10市で最悪だった財政状況が、今では上位3位にまで改善した。

「ようやく自分が思うまちづくりを進められる状況になった」として、これまで難しかったハード面の充実にも意欲を示す。国見台公園の大規模改修や市民会館跡地の交流拠点整備などを挙げ、「子どもから高齢者までが輝く伊万里を作っていきたい」と語る。

日課は夫婦でのウオーキング。早朝5時ごろに起床してメールを確認した後、自宅の周辺を40分ほどかけて歩く。「周りからは『夫婦仲がいいですね』と言われるけど、自分に何かあったときの連絡役も兼ねてるからね」と笑顔を見せる。

出陣式には孫たちも参加。小さな手とタッチをして送り出された。「孫の成長と伊万里の子どもたちの未来が重なる。しっかり大きくなってもらうため、責任を果たしたい」と誓う。

家族の応援支えに決意

加藤 奈津実氏

42歳 無所属新人

7年前、主婦として3人の娘を育てながら出馬した市議選でトップ当選。2期目には副議長を務め、政治家としての経験を着実に重ねてきた。今回、県内初の女性市長を目指す。

伊万里市では近年、小中学校でトイレやエアコンの整備が進められている。議員としてこうした市の方針に賛同してきたが、「少子高齢化はどこも深刻だが、特に子どもが一向に増える気配がない」と懸念する。市内の年間出生数は300人を切っており、「対策は待ったなしだ」と語る。

現役子育て世代としての危機感から、子どもたちの自由な発想や挑戦を支援する仕組み作りや、社会全体のサポート体制の構築などを提案。周辺自治体よりも充実した子育て環境の整備を目指す。

新潟県出身で、現在古物商を営む夫と東京で結婚。長女の出産を機に実家がある伊万里に戻った。休日は家族5人で九州各地にキャンプに出かけ、水入らずの時間を楽しむ。「市長になればもっと忙しくなるが、家族は応援してくれている」という。「自分と同世代、さらに若い人たちがふるさとに関心を持つきっかけにしたい」と出馬への思いを語った。