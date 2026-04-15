◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3阪神（4月14日、甲子園）

巨人の先発は則本昂大投手。これまでは24歳の山瀬慎之助選手とバッテリーを組んでいましたが、阿部慎之助監督が才木浩人投手との相性を考えて、大城卓三選手をスタメンマスクに指名しました。

その大城選手は才木選手からは1本のタイムリーを含む2安打。そして、2-3で迎えた8回には同点に追いつくソロホームランを放つなど首脳陣の期待にこたえました。また、守備でも則本投手をうまくリードし、「卓三も自信持って投げてこいというジェスチャーしてくれたので、投げきることができたかなと思います」と感謝の言葉を引き出しています。

岸田行倫選手だけでなく、山瀬選手の台頭で出番を奪われる日々が続きましたが、それでも腐らず、練習に励み、ベンチで声を出し、試合の流れを読んで勉強するという日々を続けてきました。キャッチャー陣を指導する實松一成コーチも「卓三はしっかり準備してくれていますしね、守りの方でもしっかりやってくれている。試合中のジェスチャーがすごくわかりやすい。取り組み自体は言うことはないです。なかなか出られないですけど、（他の2人の活躍が）いい刺激になってるんじゃないですかね」と33歳の努力をたたえました。