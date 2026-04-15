巨人・田中将大投手（３７）が自身初の伝統の一戦で必勝を誓った。今季２勝目を懸けて１５日の阪神戦（甲子園）に先発。登板前日の１４日は敵地で最終調整し「タイガースは今すごく勝率の高いチーム。投打ともにいい状態にある。何とか相手を抑えられるように」と３戦連続での快投を思い描いた。

計１０試合に先発した昨季は同カードで登板なし。楽天時代は通算１１登板で５勝５敗（２完投）、甲子園での対戦に限れば４登板１勝２敗、防御率３・００。今年３月８日のオープン戦では、３回１安打無失点と好投した。大観衆の雰囲気、黒土のマウンドは全国制覇を成し遂げた駒大苫小牧時代から知り尽くしている。

好調な猛虎打線の中で特に警戒するのが森下、佐藤の２人。「ＷＢＣに選ばれるような選手なのでね。特にその２人の状態はいいと思う。打線全体をどれだけ線にしないか、分断させることができるかが大事」。今季は開幕から２戦で１勝、防御率１・４２。前回８日の広島戦（マツダ）では３年ぶりに７回を投げ抜き３安打１失点（自責０）と進化を示した。「自分のやることをしっかり整理してマウンドに上がりたい」。甲子園での登板は３シーズンぶり。聖地の“申し子”が日米２０２勝目を狙う。