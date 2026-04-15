Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１４日、次節（１８日）のアウェー・甲府戦に向けて、静岡・焼津市内で練習。ＦＷ真鍋隼虎（はやと、２２）が活躍を誓った。

明大から今季加入したルーキーは、ここまでの百年構想リーグ全１０試合に出場。第２節・松本戦から先発を任され、第４節・いわき戦でプロ初ゴールを挙げた。そして前節（１１日）の岐阜戦で６試合ぶりに得点。１点を追う前半４１分、ＭＦ浅倉廉（２４）のクロスに頭を合わせた。難しい体勢だったが、「きょうは絶対に決める、という思いだった。チャンスを確実に決めることを常に考えています」。

成長を感じている。この日は４００メートル走を行うなど、槙野智章監督（３８）はチーム全員の脚力を鍛え込んでいる。９０分を走り通すスタミナだけでなく、「トップスピードも上がっています」と真鍋は自信をのぞかせた。

今年２月の甲府戦は１―１の末のＰＫ戦で敗れた。それから２か月。「あのときはチャンスをあまり作れなかった。成長した姿を見せたい。ＦＷは点を取らないと生き残っていけない」。背番号１１が２試合連続ゴールを貪欲に狙い、藤枝の攻撃を引っ張っていく。