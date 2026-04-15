【前後編の後編/前編からの続き】

“国難”の今、日本のかじ取りを担う高市早苗首相（65）と、側近たちとの間には埋め難い深い溝が生じているという。いったい何が起きているのか。主が求心力を失った官邸の内幕をリポートする。

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【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

前編では、高市首相と内閣官房参与の今井尚哉氏（67）の間で起きた「大ゲンカ」の裏側について報じた。

高市氏は、今井氏のみならず自民幹部らともあつれきを生んでいるというが、高市氏のSNSには、その片鱗が現れている。記者会見に及び腰の高市氏は、自らのSNSアカウントでつぶやくことが増えている。中でも目を引くのは、自身に関する報道を〈誤報〉と強く非難した4月5日の投稿だ。

高市早苗首相

まず冒頭で高市氏は、

〈私が参議院予算委員会の集中審議に応じない意向を示していたとの報道は、全く事実ではありません〉

とキッパリと否定した上、

〈予算委員会の日程や私の出席等については「委員長や与野党理事が運びを決める事だが、求めがあれば国会に参る」旨を既に答弁しています。参議院自民党幹部にも伝えていました〉

ここで言う自民党幹部とは、参院議員会長の松山政司氏（67）、参院幹事長・石井準一氏（68）、参院国対委員長の磯崎仁彦氏（68）の党参院三役を指す。彼らに任せた結果、誤報が生じたとも読める内容である。

これには少々解説が必要だろう。もともと国会の予算委員会では、首相自らが答弁する集中審議が欠かせない。ところが今回、年度内の予算成立を目指す高市氏は、普段から苦痛を感じていた集中審議を避けようとした節がある。

事実、高市氏が参院の集中審議に出席した時間は10時間程度と、歴代政権と比べても際立って少ない。

「菅政権と岸田政権は各年度20時間台、石破政権に至っては40時間弱でしたから、高市氏は国会を軽視していると野党から批判された。高市氏が集中審議を避けていると指摘したメディアを誤報呼ばわりした挙句、求めがあれば出席するとあくまで抗弁したのです」（政治部デスク）

「派閥結成の動きに不快感を抱き、恫喝に近い物言いに」

だが、実際のところ高市氏は前述した党幹部らに対して、理不尽な要求を突き付けていたのだ。

さる自民関係者が明かす。

「高市さんが集中審議に消極的なのは確かです。先月26日、高市氏は極秘に党の参院三役らを呼びつけて、直接“（4月）3日までに予算が成立しなければ、私は集中審議に出席しない”と、かなり強い調子で言い放ったそうです。その場に居合わせた幹部は“総理から恫喝（どうかつ）された”と頭を抱えていましたよ。自分の都合で解散して予算成立が遅れたのに、その後始末を押し付けられたようなものですから」

まさに高市氏は、野党から予算成立の確約が取れなければ、集中審議には出席しないと言ったに等しい。

とはいえ、衆院と異なり参院は自民党が劣勢で少数与党である。自民の参院幹部からすれば、野党が求める「集中審議」という手札を持たずに審議日程を交渉せよ、と“上司”から言われたようなものだ。

「参院では、参院幹部が主導し、旧茂木派、旧岸田派それぞれのメンバーを中心にした“派閥”が近いうちに結成される動きがあります。自らの悲願だった3月中の予算成立が、参院自民によって阻まれたと考える高市さんは、ポスト高市を見据えた派閥結成の動きに不快感を抱き、恫喝に近い物言いになったのでしょう」（同）

「高市さんは“女王様”と化している」

身内の自民議員にも疑心暗鬼になった高市氏の矛先は、コバホークこと小林鷹之政調会長（51）にも向けられている。

「週1回ペースで官邸に足を運ぶ小林さんは、今井さん同様、ホルムズ海峡への自衛隊派遣には慎重な立場です。率直に意見を述べるタイプなので、高市さんは彼を煙たく思っていて“なんで政調にしちゃったかな”と愚痴る場面もあるそうです。このままでは、今秋の党役員人事で政調会長の座を追われるのではないかとささやかれています」（前出の自民関係者）

前回の総裁選で高市氏と争った小林氏の要職起用は、麻生太郎副総裁（85）が高市氏に要望した唯一の人事とされている。それに手をつければ、党内に波風が立つことは避けられない。

「衆院選で大勝ちして万能感を得たのか、高市さんは“女王様”と化しています。気に食わないことがあると党の要職者でもクビにすることを厭わない。今秋の役員人事を暗にチラつかせることもあって、もはや彼女に耳の痛い話をする人はほとんどいません」（同）

象徴的なのは、先の衆院選で選対委員長を務めた古屋圭司氏（73）の更迭だろう。衆院選で大勝した結果、比例候補が足りず他党に議席を譲る事態を招いた。その責任を高市氏から問われたと見られている。

「総理を支える気がなくなっている」

先の自民関係者は、こう嘆く。

「選対を降りる時、党内で古屋さんからあいさつがあって“私は高市さんが与党過半数を取るために精いっぱいやったつもりです……”と悲愴感を漂わせていた。目標である与党過半数は達成したし、あれだけ徹夜で頑張って高市さんを支えていたのに、スパッと切られて気の毒だなと思いましたよ」

恐怖政治の様相を呈してきた高市政権において、日常的にトップとやり取りを交わすのは、木原稔官房長官（56）と飯田祐二首席首相秘書官（62）に限られつつあるという。

「怒りに任せて今井参与を更迭すると息巻く高市さんを、木原さんたちが必死になだめているようです。今井さんが更迭となれば、安倍政権の路線から決別したと受け取られかねません。また普段から高市さんは、木原さんや飯田さんにメモを渡し、二人が事務方に指示をする。その他の秘書官ら官邸官僚たちとは一切会話がありません。車にヒラの秘書官が“箱乗り”するのも嫌がるので、移動中の打ち合わせも満足にできない。さすがに飯田さんは“かばんを持たせてください”と頼んで同乗を許されたようですが。もはや各省庁から派遣された優秀な秘書官たちは、総理を支える気がなくなっています」（同）

イラン情勢に伴う「原油確保」をはじめ、「物価高」「円安進行」対策など、国のトップが決断を誤れば日本は窮地に陥ってしまう。かような“国難”を前にして、活用すべき腹心らと内輪もめを繰り返す高市氏は、孤独を深める一方なのだ。

前編では、高市首相と内閣官房参与の今井氏の間で起きた「大ゲンカ」の裏側について報じている。

「週刊新潮」2026年4月16日号 掲載