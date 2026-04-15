【全2回（前編／後編）の前編】

“国難”の今、日本のかじ取りを担う高市早苗首相（65）と、側近たちとの間には埋め難い深い溝が生じているという。いったい何が起きているのか。主が求心力を失った官邸の内幕をリポートする。

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【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

最新の報道各社の世論調査で、いまだ高市氏は7割前後と高い支持率を誇る。だが実は、彼女を支える官邸官僚や与党幹部の面々からの“支持率”は、急落の一途だというのだ。

目下、永田町は高市氏と内閣官房参与の今井尚哉氏（67）が、大ゲンカした話で持ち切りである。

ことの発端は、情報誌「選択」4月号に掲載された「高市が『退陣』を口にした夜」と題する記事だった。この記事によれば、先月の日米首脳会談を前に高市氏は、米国大統領ドナルド・トランプ氏（79）への“手土産”として、ホルムズ海峡への自衛隊派遣を行う腹積もりだった。それを知った今井氏は、首相執務室に怒鳴り込んで猛反対。激論の末、派遣は見送られたが、これに高市氏は恨み節を吐いたかと思えば、一転して「つらい」と弱音を漏らし退陣をほのめかした。

高市早苗首相

持病を抱える高市氏は、肉体的にも精神的にも不安定で、限界を悟っているとも書かれたのである。

今井氏との間に埋め難い溝が

安倍晋三元首相の懐刀として知られる今井氏は、経産省出身の大物官僚である。安倍政権時代には首相秘書官や首相補佐官を歴任。内政のみならず外交の重要政策にも関与して“影の総理”などと評されてきた。

政治部デスクが言う。

「安倍さんが成し遂げた長期政権に憧れる高市氏は、組閣人事で今井氏に重要ポストを用意した。政務を司る首席首相秘書官を打診しましたが、今井氏は固辞してアドバイザー的な立場の参与に就いたのです」

代わりに今井氏は、高市氏に自身の後輩で経産事務次官を務めた飯田祐二氏（62）を、首席首相秘書官に推薦。同じく経産省の後輩で安倍氏のスピーチライターだった佐伯耕三氏（50）を内閣広報官に推して、共に高市氏から官邸入りを認められた。

「霞が関の事情に疎く人脈も乏しい高市氏にとって、今井氏ら官邸官僚の存在は大きな支えになると期待されていました」（同）

ところが、高市政権の発足から半年足らずで、早くも今井氏との間に埋め難い溝が生じた。件の記事はそう明かし、高市氏は7日の参院予算委員会で「完全な誤報」だと強く否定したが、真相はどうなのか。

“いずれ首相から更迭されるだろう”

「記事が公になった後、今井さんは“いずれ首相から更迭されるだろう”と口にしていましたね」

と明かすのは、さる官邸関係者だ。

「あくまで今井さんは“記事は事実無根”などと周囲に釈明しているそうです。さすがに首相執務室で怒鳴るなど乱暴なまねはしなかったようですが、高市さんと今井さんの間で意見の隔たりがあった。修復し難い亀裂が生じているのは間違いありません。これまでも度々、今井さんは高市さんに進言してきましたが、ことごとく邪険に扱われてきた。米国によるイラン攻撃が発生した直後、首都テヘランに特使を派遣して親書を渡すべきと主張しましたが、高市さんに無視されたと嘆いていたのです」

これだけではない。実は政権発足直後から、両者の間には不協和音が生じていたというのである。

提言を黙殺した高市首相

政治ジャーナリストの青山和弘氏が解説する。

「安倍政権時代から一貫して、今井さんは自らの意見をハッキリ主張して、政策判断に関与するタイプの人物でした。片や高市さんは、強い意見をぶつけてくる人物を好まないため、二人の関係を懸念する声は当初からありました。例えば、今井さんは昨年秋の台湾有事を巡る存立危機事態の首相答弁について、高市さんに明確な軌道修正を求めたようです。また昨年末の尾上定正首相補佐官（66）の『核保有発言』についても、現段階では非核三原則を堅持するという政権の方針に反するとして、高市さんに更迭を進言したのです」

それらの提言を高市氏は黙殺したという。

「国益を第一に考える今井さんは、渦中のイラン、ロシアや中国とも一定の関係を保つべきとの考えを持っています。米国一辺倒なら日本は外交を放棄するに等しい。イラン攻撃でいえば、さまざまな国と独自に関係を築くことで、多角的なエネルギー供給が可能になると考えているのです」（同）

先の関係者が話を継ぐ。

「件の記事で日本が大騒ぎになる直前、今井さんは非公式に中国へと出かけて、現地のエネルギー事情などを探っていたそうです。これは高市さんの指示を受けてのものではなく独自の判断のようです。安倍政権時代から、彼は米国とも中国ともバランスの取れた現実的な外交関係を目指していました」

経産官僚時代、資源エネルギー庁次長を務めた今井氏は、石油や天然ガスの事情にも明るい。かような自負のある彼は、自らの助言に耳を貸さない高市氏の姿勢に対して、不満を募らせてきたわけだ。

高市流のパフォーマンスがしゃくに障るほど、今井氏には鬱憤が

別の官邸関係者に聞くと、

「年初に高市さんが伊勢神宮を参拝した際、報道陣の前で安倍さんの肖像写真を見せたことが話題になりましたよね。あの写真、実は今井さんが高市さんにプレゼントしたものだったんです。大切な写真なのに、高市さんは安っぽいペラペラのファイルに入れて雑に扱った。そう感じた今井さんは、“本当にセンスがない”とボヤいていました」

高市流のパフォーマンスがしゃくに障るほど、今井氏には鬱憤（うっぷん）がたまっていた。

そんな年明けといえば、今井氏が高市氏に電撃解散を指南したと報じられた。これも事実は異なるそうで、

「高市さんが解散したのは1月23日でしたが、今井さんはさらに早い1月9日を進言していた。そうすれば投開票後の国会召集も早まり、新年度の予算成立も通常どおり3月中に終えられた。今井さんは、進言した日程で高市さんが解散してくれたら、予算成立を巡る国会のゴタゴタも起こらなかったのにと、悔しがっているでしょうね」（同）

すったもんだの末、今月7日に新年度予算は参議院で採決が行われ成立したが、高市氏が目標に掲げた年度内成立はかなわなかった。

しかも、成立を急いだ高市氏は、今井氏のみならず自民幹部らともあつれきを生んでいたのである。

後編では、“女王様”と化しているという高市首相を取り巻く状況について、詳しく報じる。

「週刊新潮」2026年4月16日号 掲載