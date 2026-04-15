「春の旬野菜といえば？」＜回答数14,892票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第500回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春の旬野菜といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春の旬野菜といえば？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
タケノコのから揚げ
【材料】（4人分）
水煮タケノコ 1.5本
<調味料>
だし汁 200ml
薄口しょうゆ 小さじ 2
片栗粉 大さじ 5
揚げ油 適量
一味唐辛子 少々
【下準備】
1、水煮タケノコは1本分を縦8等分に切り、半分は縦4等分に切る。
【作り方】
1、鍋に＜調味料＞の材料を煮たたせ、水煮タケノコを加えて強火で煮汁がほとんどなくなるまで煮る。
2、(1)の水煮タケノコに片栗粉をまぶし、170℃に熱した揚げ油でキツネ色になるまで揚げる。器に盛り、一味唐辛子を振る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春の旬野菜といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春の旬野菜といえば？」
・「春の旬野菜といえば？」の結果は…
・1位 …タケノコ 44%
・2位 菜の花 27%
・3位 新玉ねぎ 19%
・4位 アスパラガス 8%
※小数点以下四捨五入
14,892票
・2位 菜の花 27%
・3位 新玉ねぎ 19%
・4位 アスパラガス 8%
※小数点以下四捨五入
14,892票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
タケノコのから揚げ
【材料】（4人分）
水煮タケノコ 1.5本
<調味料>
だし汁 200ml
薄口しょうゆ 小さじ 2
片栗粉 大さじ 5
揚げ油 適量
一味唐辛子 少々
【下準備】
1、水煮タケノコは1本分を縦8等分に切り、半分は縦4等分に切る。
【作り方】
1、鍋に＜調味料＞の材料を煮たたせ、水煮タケノコを加えて強火で煮汁がほとんどなくなるまで煮る。
2、(1)の水煮タケノコに片栗粉をまぶし、170℃に熱した揚げ油でキツネ色になるまで揚げる。器に盛り、一味唐辛子を振る。
(E・レシピ編集部)