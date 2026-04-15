・「春の旬野菜といえば？」の結果は…

・1位 …タケノコ 44%

・2位 菜の花 27%

・3位 新玉ねぎ 19%

・4位 アスパラガス 8%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「春の旬野菜といえば？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「春の旬野菜といえば？」