6月19日に公開される舘ひろし主演のコメディ映画『免許返納!?』の主題歌がTHE ALFEEの書き下ろし新曲「Crossroad -愛の免許返納-」に決定し、あわせて楽曲入りの新予告が公開された。

参考：舘ひろし主演『免許返納!?』に内藤剛志、中山忍ら出演決定 泉谷星奈は西野七瀬の幼少期役に

本作は、『永遠の0』『ラーゲリより愛を込めて』の林民夫が脚本を手がけ、『俺物語!!』や『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』の河合勇人が監督を務める“ドタバタコメディ”。主演の舘が演じるのは、映画スター・南条弘、70歳。芸術作品よりも、まだまだアクションがやりたいアクティブシニア俳優だ。腐れ縁の俳優仲間が起こしたバイク事故を諫めるコメントがやたらと世間に持ち上げられ、いつの間にか周囲からは「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」という声が……。

共演には、南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで大きく人生が変わっていく少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、南条とともに一時代を築いた俳優仲間の尾崎誠役に宇崎竜童、そして尾崎の元妻役に大地真央、真矢ミキ、MEGUMI、南条が旅の途中で出会う個性的な姉弟役に南野陽子と八嶋智人が名を連ねた。そのほか、内藤剛志、中山忍、西岡紱馬、ベンガル、斉藤暁、河井青葉、泉谷星奈が脇を固める。

本作の主題歌を手がけるTHE ALFEEは2024年にデビュー50周年という大きな節目も迎え、2025年には男性アーティストでは歴代1位となる59作連続シングルTOP10を獲得する偉業を達成。4月17日に開催されるライブをもって通算ライブ本数が前人未踏の3000本を突破する。そして本作の主演を務める舘もまた、2025年に芸能活動50周年を迎える。

今回書き下ろされた主題歌のタイトルは「Crossroad ‐愛の免許返納‐」。人生の大きな分岐点＝Crossroad（クロスロード）に立つ大人の悲喜こもごもを、THE ALFEEならではの疾走感あふれるロックサウンドと重厚なコーラスで包み込んだ渾身の一曲だ。THE ALFEEが実写邦画の主題歌を担当するのは、1989年の映画『将軍家光の乱心 激突』以来37年ぶりとなる。

楽曲の作詞作曲を担う高見沢俊彦は「僕らも古希を超えて、そろそろ『免許返納』も考えなきゃいけない世代に入ってきましたから、非常に嬉しいオファーでした」と歓喜。さらに「華麗でありながら、決して軽やかではない。ダンディでありながら、どこか孤独を抱えている。だからこそ、舘ひろしさんは『格好いい』のではなく、“格好よく在り続けている”人なのだと思います。そういったイメージを踏まえ今回『Crossroad -愛の免許返納-』はブラスセクションを整え、華麗なる舘さんのイメージでアレンジしてみました」と打ち明けた。同時に「舘さんをはじめ、豪華なキャスト陣が揃い、今年の映画の目玉ではないかと確信しております。それに僕らも恥じないように、負けないように一生懸命やりました」と舘主演作の主題歌を担当するプレッシャーと自信もみなぎらせている。

あわせて公開された主題歌「Crossroad -愛の免許返納-」入りの新予告では、アクションで一世を風靡した大スター・南条弘（舘ひろし）の壮大なバイクシーンから幕を開ける。かつて時代を駆け抜けた南条は、70歳を迎え、いまや免許返納を呼びかける政府広報のCMの仕事を引き受ける立場にある。しかしその胸中には、「なにが免許返納だよ！」という本音が渦巻く。マネージャーの川奈（西野七瀬）からは、「絶対に免許返納してください」と迫られる中、まさかのハリウッド映画からのオファーが。南条は免許を返納するのか、しないのか。

なお、本作のムビチケ前売券（カード）が4月10日より発売中。映画ノベライズ版が本日4月15日に発売される。

・THE ALFEE 高見沢俊彦（主題歌）コメント

僕らも古希を超えて、そろそろ「免許返納」も考えなきゃいけない世代に入ってきましたから、非常に嬉しいオファーでした。舘ひろしさんは、実際に言葉を交わしたことがなくとも、「距離のある色気」をまとっている稀有な存在に思えます。それは、ただ格好いいという単純な話ではありません。むしろ、どこか“近づきすぎてはいけない気配”を含んだ美学だと思うのです。背筋は伸びているのに、力が入っていない。視線は鋭いのに、どこか遠くを見ている。笑っても、すべてを見せない。その佇まいは、説明を拒むようでいて、雄弁です。例えば同じスーツでも、舘さんが纏うと「服」ではなく「時間」になる。長く積み重ねてきた選択や、語られなかった夜や、守ってきた矜持......そういったものが、あの静かな立ち姿の奥で、かすかに鳴っている気がします。きっと実際にお会いしても、饒舌な人ではないのかもしれません。しかし沈黙が気まずくならない種類の方ではないでしょうか。むしろ、その沈黙の中にこそ、言葉以上の“何か”が置かれている気がするのです。華麗でありながら、決して軽やかではない。ダンディでありながら、どこか孤独を抱えている。だからこそ、舘ひろしさんは「格好いい」のではなく、“格好よく在り続けている”人なのだと思います。そういったイメージを踏まえ今回『Crossroad -愛の免許返納-』はブラスセクションを整え、華麗なる舘さんのイメージでアレンジしてみました。男女がクロスロードに立って、「愛の免許返納」を考えている最中をちょっとリズミカルで楽しい感じで表現した楽曲になったと思います。舘さんをはじめ、豪華なキャスト陣が揃い、今年の映画の目玉ではないかと確信しております。それに僕らも恥じないように、負けないように一生懸命やりました。この映画を後押しするように、僕らもこの楽曲で頑張りたいと思います。

（文＝リアルサウンド映画部）