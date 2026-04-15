シトロエンで最も売れているクルマ、「C3」。試乗記でフェルさんは、その魔法の絨毯のような乗り心地の良さを絶賛していました。しかし前回記事の最後の質問はコレ。「シトロエンに限らず、『フランス車は壊れる』という残念なイメージが依然としてあります。シトロエン特有のトラブルはありますか？」このぶしつけすぎる問いに、ステランティスジャパン・中山さんはどう答えたのか……？（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）

移転した新生らんぷ亭を訪問

みなさまごきげんよう。

フェルディナント・ヤマグチでございます。

今週も明るく楽しくヨタ話から参りましょう。

週末は宮崎で過ごしておりました。まずは移転した新生らんぷ亭を訪問。

木目を基調としたシックな店内。そして何より、ピカピカで広々とした最新設備のオープンキッチンが圧巻です。50年以上も続く伝統の味を提供し続けるために、シェフやスタッフの皆さんが働きやすい環境へと進化を遂げられたことは本当に素晴らしいと思います。

スタッフの皆さんの生き生きとした最高の笑顔と、手前に見えるツヤツヤのテールシチュー。新店舗の温かく活気ある雰囲気がひしひしと伝わってきました。

伝統の味とモダンな空間、そして働く人を大切にする環境が見事に融合した新生「らんぷ亭 KENJI」の素晴らしいスタートを心より称賛いたします。これからの新たな50年の歴史がますます輝かしいものになりますよう！

肩が痛いと思ったら重症だった

実は2月のニセコで肩を痛めてしまい、そのうち治るだろうと放置していたのですが、いつまでたっても痛みが引かない。トライアスロン仲間の整形外科クリニックに駆け込み、MRI診断をしてもらうと……「腱板断裂・関節唇損傷」と結構な重症でありました。

痛みが出ない程度の運動ならOKとのことだったので、波乗りに出掛けたのですが、肩を回すと激痛が走り、2本でギブアップしてしまいました。今シーズンはリハビリに専念します……。

ということで本編へと参りましょう。シトロエンの大黒柱「C3」のインポーターインタビューです。

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