THE ALFEEが舘ひろし主演映画『免許返納!?』主題歌を書き下ろし！最新予告映像＆コメントが到着

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THE ALFEE書き下ろしの新曲「Crossroad-愛の免許返納-」が、6月19日公開の映画『免許返納!?』の主題歌に決定。併せて最新予告映像も解禁となった。

■THE ALFEEにとって37年ぶりとなる実写邦画の主題歌

映画『免許返納!?』で主演を務めるのは、舘ひろし。今回演じるのは、芸術作品よりもまだまだアクションがやりたい70歳の現役映画スター・南条弘。共演には、南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで大きく人生が変わっていく少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、そして南条と共に一時代を築いた俳優仲間の尾崎誠役に宇崎竜童。そして、宇崎が演じる尾崎の元妻たちには、加藤麗子役に大地真央、木村暁子役に真矢ミキ、来宮ありさ役にMEGUMIが決定。超豪華な元妻役に加え、南条が旅の途中で出会う個性的な姉弟役として南野陽子と八嶋智人が出演。制作陣には監督・河合勇人、脚本・林民夫という実力派スタッフが集結した。

尾崎が起こしたバイク事故にコメントを出したことをきっかけに、世間から「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」と詰め寄られ、“免許返納”世論の波に巻き込まれてしまうスターの姿をユーモアたっぷりに描き出す。ダンディで渋いパブリックイメージを自ら覆す、舘ひろし史上最高の“ノンストップドライブコメディ”がここに誕生した。

そして今回、主題歌を手掛けるTHE ALFEEは、2024年にはデビュー50周年という大きな節目も迎え、翌年2025年には男性アーティストでは歴代1位となる59作連続シングルTOP10を獲得する偉業を達成。今週末に控えた4月17日でのライブをもって通算ライブ本数が前人未踏の3000本を突破し、メンバー全員が古希を超えた今も衰えるどころかますます精力的に活動し続けている。

さらに、本作の主演を務める舘ひろしもまた、2025年に芸能活動50周年を迎え、“音楽界”と“映画界”、それぞれの最前線を半世紀にわたって走り続けてきたレジェンドがついにめぐり合った。

今回書き下ろされた主題歌のタイトルは「Crossroad‐愛の免許返納‐」。人生の大きな分岐点＝Crossroad（クロスロード）に立つ大人の悲喜こもごもを、THE ALFEEならではの疾走感溢れるロックサウンドと重厚なコーラスで包み込んだ渾身の1曲。THE ALFEEが実写邦画の主題歌を担当するのは、1989年の映画『将軍家光の乱心 激突』以来37年ぶりとなる。

楽曲の作詞作曲を担う高見沢は「僕らも古希を超えて、そろそろ『免許返納』も考えなきゃいけない世代に入ってきましたから、非常に嬉しいオファーでした」と歓喜。さらに、「華麗でありながら、決して軽やかではない。ダンディでありながら、どこか孤独を抱えている。だからこそ、舘ひろしさんは『格好いい』のではなく、“格好よく在り続けている”人なのだと思います。そういったイメージを踏まえ今回『Crossroad-愛の免許返納-』はブラスセクションを整え、華麗なる舘さんのイメージでアレンジしてみました」と“舘ひろし”という人間の魅力を最大限咀嚼し、楽曲に落とし込んだことを打ち明けた。同時に「舘さんをはじめ、豪華なキャスト陣が揃い、今年の映画の目玉ではないかと確信しております。それに僕らも恥じないように、負けないように一生懸命やりました」と舘主演作の主題歌を務めるプレッシャーと自信もみなぎらせている。

50年間ブレーキ知らずで走り続けてきた彼らが「免許返納」というテーマで歌う。そのどこかアイロニカルな構図も、本作のユーモアと絶妙にリンクしている。

併せて解禁された最新予告映像では、アクションで一世を風靡した大スター・南条弘の壮大なバイクシーンから幕を開ける。「アクションがやりてぇんだよ」かつて時代を駆け抜けた南条は、70歳を迎え、いまや免許返納を呼びかける政府広報のCMの仕事を引き受ける立場にある。しかしその胸中には、「なにが免許返納だよ！」という本音が渦巻く。マネージャーの川奈からは、「絶対に免許返納してください」と迫られるなか、まさかのハリウッド映画からのオファー!? 南条は免許を返納するのか、しないのか。本作のエンジンをさらに加速させるのがTHE ALFEEによる主題歌「Crossroad-愛の免許返納-」。親しみやすく、熱量溢れるサウンドが南条の葛藤を乗せ、映像とともに一気に駆動する。

■THE ALFEE高見沢俊彦 コメント

■映画情報

『免許返納!?』

6月19日（金） 全国公開

キャスト：

舘ひろし

西野七瀬 黒川想矢

河井青葉 伊能昌幸 佐藤五郎 泉谷星奈 斉藤暁

内藤剛志 ベンガル／大地真央／品川徹 西岡徳馬

南野陽子 八嶋智人 中山忍 MEGUMI 真矢ミキ

吉田鋼太郎 宇崎竜童

監督：河合勇人

脚本：林民夫

配給：東映

(C)2026「免許返納!?」製作委員会

■関連リンク

作品サイト

https://menkyohenno-movie.com

THE ALFEE OFFICIAL SITE

http://www.alfee.com/

http://www.universal-music.co.jp/the-alfee/