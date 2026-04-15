　15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比750円高の5万8780円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては902.61円高。出来高は7714枚だった。

　TOPIX先物期近は3810ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比54.73ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58780　　　　　+750　　　　7714
日経225mini 　　　　　　 58815　　　　　+775　　　154704
TOPIX先物 　　　　　　　　3810　　　　 +39.5　　　 14982
JPX日経400先物　　　　　 34510　　　　　+360　　　　 519
グロース指数先物　　　　　 760　　　　　 +10　　　　 700
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース