日経225先物：15日夜間取引終値＝750円高、5万8780円
15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比750円高の5万8780円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては902.61円高。出来高は7714枚だった。
TOPIX先物期近は3810ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比54.73ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58780 +750 7714
日経225mini 58815 +775 154704
TOPIX先物 3810 +39.5 14982
JPX日経400先物 34510 +360 519
グロース指数先物 760 +10 700
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3810ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比54.73ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58780 +750 7714
日経225mini 58815 +775 154704
TOPIX先物 3810 +39.5 14982
JPX日経400先物 34510 +360 519
グロース指数先物 760 +10 700
東証REIT指数先物 売買不成立
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