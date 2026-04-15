◇欧州CL決勝トーナメント準々決勝第2戦 パリSG 2―0 リバプール（2026年4月14日 リバプール）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第2戦が行われ、昨季王者パリSG（フランス）が敵地でのリバプール（イングランド）戦に2―0で勝利。2戦合計4―0とし、3大会連続の4強進出。フランス代表FWウスマン・デンベレが2得点の活躍を見せ、クラブ史上初の連覇へ向け前進。準決勝ではレアル・マドリード（スペイン）対バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）の勝者と対戦する。また、負傷欠場中のリバプールMF遠藤航は引き続きベンチ外だった。

パリSGはホームでの第1戦に2―0と先勝。相手を枠内シュート0本に封じる完勝で第2戦へ向け弾みをつけた。

指揮官は第1戦と同じ先発メンバー11人を起用。前半32分、クロスに合わせた相手DFケルケズのシュートをGKサフォノフが弾くと、相手DFファンダイクに押し込まれそうになるもDFマルキーニョスが体を張った守備でスーパーブロック。頼れる主将がピンチ救って雄叫びを上げ、チームの士気を高めた。

チームは前半38分にDFヌーノメンデス、後半7分にFWドゥエが負傷交代となるアクシデントが発生。徐々に相手の猛攻を受ける展開が続くと、後半19分にエリア内でDFパチョが相手を引っかけてしまい主審はPKを指示。だがVARの結果、ノーファウルでPK取り消しとなった。

すると同38分、カウンターからFWデンベレがペナルティエリア手前でボールを受け、右足キックフェイントでMFマクアリスターのマークを外し左足一閃。強烈なシュートをネットに突き刺し待望の先制ゴール。“押せ押せムード”の敵地が一瞬で静まり返った。

後半アディショナルタイムにはFWデンベレがダメ押しの2点目を決め試合終了。雨が降りしきる中での熱戦を制し、3大会連続の準決勝進出決定。クラブ史上初の連覇へ向けまた一歩前進した。