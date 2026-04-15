◇パ・リーグ ソフトバンク2―3楽天（2026年4月14日 みずほペイペイ）

起用法の契約がまとまり、今季初めて1軍に昇格したソフトバンクのロベルト・オスナ投手（31）が14日の楽天戦に登板し、1イニングを完璧に抑えた。1点ビハインドの7回に3番手で登板。辰己から始まるクリーンアップを相手に最速154キロをマークし、1奪三振を含む3者凡退に抑えた。杉山、藤井が故障離脱してブルペン陣が苦しい中、実力を示した。チームは逆転負けで連勝が3で止まった。

天を仰いで十字を切り、メキシコの母と祖母の名前を刻んだグラブをポンと叩いた。オスナが自身の開幕を快投で飾った。

「開幕できたのがうれしくて気持ちがたかぶったよ。1軍の舞台でチームメートとまた戦えるのがうれしくて。感謝している」

開幕15試合目。出番は1点ビハインドの7回だった。3番手で登板し、相手クリーンアップと対した。先頭の辰己を3球連続カットボールで詰まらせて三ゴロに抑える。続く黒川はカーブ、チェンジアップで追い込み、3球目にこの日最速の154キロ直球で遊直に封じた。最後の村林は直球とスライダーで追い込み、内角152キロ直球で空振り三振に仕留めた。11球の完全投球だった。

この日の試合前、三笠杉彦GMが「起用方針について双方合意しました」と球団を通じてコメントを発表した。今季が4年契約の3年目となる契約の中には“抑え限定”などの条項が含まれていたが、球団と起用方針を巡って話し合いを続けていた。合意に達して、今季1軍に初昇格したオスナは「小久保監督、倉野コーチが投げてもらいたいところで状況、点差は関係なく投げるだけ」と今後の活躍を誓った。

昨年6月の交流戦期間中からクローザーを担ってきた杉山が、11日の日本ハム戦後に自身の投球への不満から左手でベンチを殴打し骨折。右肘手術を受けた藤井も今季絶望とブルペン陣が苦しい中で力強い投球を見せ、小久保監督は「今日は1点ビハインドだったら行くと話していた。いいピッチングでしたね。2軍戦でも良かったし、いつでもいける準備をしてくれていた」と安心した様子だった。

試合前、指揮官はオスナの抑え返り咲きの可能性について「23年ぐらいの状態だったら可能性も出てきます」と話した。ソフトバンク加入1年目だった同年には49試合に登板して26セーブ、防御率0・92と好成績を収めた。戦いの場に戻ってきた元守護神は「リーグ優勝を目指して起用されたところで全力を尽くすだけ」と再出発への気概を示した。（井上 満夫）

≪オスナ来日後の足跡≫

☆22年 19年に大リーグ・アストロズで38セーブを挙げてア・リーグ最多セーブのタイトルを獲得した実績を引っさげ、6月からロッテでプレー。4勝1敗9ホールド10セーブ、防御率0.91の好成績を残した。

☆23年 ソフトバンクが年俸推定6億6500万円の単年契約を結ぶ。49試合に登板して3勝2敗26セーブ12ホールド、防御率0.92と活躍。オフには24年から新たに4年総額推定40億円超の大型契約を結ぶ。

☆24年 開幕からクローザーを任されるも、7月に下半身のコンディション不良で出場選手登録を外れる。9月に復帰し、39試合登板で0勝3敗24セーブ5ホールド、防御率3.76と前年より成績を落とす。

☆25年 春先から不安定な投球が目立ち、6月に杉山から守護神の座を奪われる。その後に右肩のコンディション不良で長期離脱。10月に復帰するも、26試合登板で3勝1敗8セーブ6ホールド、防御率4.15に終わった。

☆26年 2月中旬に来日して調整を進めるも、開幕1軍メンバーから外れる。球団と起用法について協議し、その期間はファームの実戦で調整。