◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3阪神（4月14日、甲子園）

阪神の先発、才木浩人投手から2回に2点を先制した巨人ですが、7回に2-3と逆転されてしまいます。甲子園は阪神ファンが起こした興奮の渦に包まれました。しかし、8回に大城卓三選手がソロホームランで同点に追いつくと、なんとか望みをつないだ巨人。9回に代打の坂本勇人選手がヒットで出塁すると、代走の切り札、宇都宮葵星選手が送られました。浦田俊輔選手がバント、松本剛選手のレフト前ヒットを相手がファンブル。宇都宮選手が悠々ホームインと勝ち越しに成功しました。

「粘り勝ったという感じですかね」と柔らかな表情を見せた阿部慎之助監督。「完全に（流れが）向こうに行ったんですけど、あの（大城の）ホームランでね、また自分たちに流れを持ってこられた一発でした」と大城選手を称賛しました。

また、6回無失点の先発、則本昂大投手については「すごくテンポもよかったし、投球内容も素晴らしかったですね」とこちらにも賛辞をおくりました。

「キャンプ当初から全然違うのが分かってて、よくなってきているのが分かっているので、ローテに入れている」

阪神の本拠地でのカード頭で大きな1勝。15日の先発は巨人が田中将大投手、阪神がルーカス投手となっています。