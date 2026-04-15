卓球女子日本代表の張本美和選手が14日、世界選手権に向け、意気込みを語りました。

28日からロンドンで開幕となる世界選手権。公開練習を終え、張本選手はコンディションについて「体の状態からいうとすごくいい感じ。特に怪我だったりとか痛みとか特になく、もうしっかり、今日本にいる時間が長いので、トレーニングなどもしっかり行えているので、体の状態はすごくいい感じです」とコメント。

2026年はここまで全日本選手権大会で史上初の4冠を達成。「2026年始まってから、自分の中では結構欲しい結果だったりとか、目標にしていたものが結構取れているなと思う」と手応えを口にしつつ、「次の試合やる時は結構また初心じゃないですけど、そういうことは忘れて臨むようにしていますし、もちろん全日本4冠だったりとか、チャンピオンで初めて優勝したりとか、そういうところは自信にするところはしっかり自信にして、また新しい大会が始まれば0からだと思うので、その切り替えはうまくできてるかなと思います」と心構えを語りました。

2年前の前回大会では、当時15歳で初出場。決勝では中国相手にシングルス5試合で2勝3敗と惜しくも敗戦。その決勝の舞台を経験している張本選手は、「やっぱり2年前の自分が世界卓球の中で初めて経験した中で、やっぱりこうチームで勝利できれば一番いい形ですし、それがチームの団体戦の面白さだし、そこが団体戦のいいところだと思うので、そのためにはチームみんなで同じ目標に向かって挑むことが大事かなと思います」と話した張本選手。

さらに「自分はやっぱり先輩方に、2年前の試合で、つなげてくださったのに、自分が勝ちきれないで悔しい思いで終わってしまったので、次はこうやって自分がつなげられるように、そして勝ちきれるように、そういう立場になれたらいいなと思います」と力を込めました。

目標について「前回大会は銀メダルだったので、今大会は金メダルだけを目指して頑張りたいです」と宣言。今年初めて全日本制した17歳が頼もしく語りました。