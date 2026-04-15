◇阪神大学野球春季リーグ 関西国際大1―2天理大（2026年4月11日 GISANDO南港）

春季リーグ第2節が11、12日に3試合ずつ行われた。天理大は関西国際大に2連勝して勝ち点9とし、同率首位を守った。大体大は、3季連続優勝を目指す大産大に2連勝して天理大と首位を並走。大阪電通大と甲南大は1勝1敗に終わった。

関西国際大のエースの藤本拓己（4年）が、天理大との1回戦で相手先発の的場吏玖（同）と息詰まる投手戦を演じた。白星にはつながらなくとも、被安打4に抑える7回2失点の力投。7四死球を与えながら踏ん張り続けた内容に、「的場（吏）とは下級生の頃から投げ合ってきた。ストライク先行でいけたけど、四球から点を取られたことは僕の責任」と受け止めた。

昨秋は左手首を痛めた影響で登板1試合に終わった。リハビリ期間は土台強化に集中し、7キロ増の体重82キロとして春本番を迎えた。そして、今春開幕戦で自己最速を更新する147キロを計測。「どんどんストライク成功でいい流れをつくっていきたい」と見据えた。

◇藤本 拓己（ふじもと・たくみ）2005年（平17）3月28日生まれ、福岡市出身の21歳。小1から安井少年野球部で野球を始める。大社中では軟式野球部に所属。尼崎北（兵庫）では1年秋からベンチ入りし、関西国際大では1年春からリーグ戦登板。50メートル走6秒5。1メートル83、80キロ。左投げ左打ち。