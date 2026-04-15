巨人４―３阪神（セ・リーグ＝１４日）――巨人は八回、大城のソロで追いつき、九回に松本の適時打で勝ち越し。

その裏をマルティネスが締めて接戦を制した。阪神は救援陣が粘れず、連勝が４で止まった。

移籍後初白星こそ逃したものの、巨人の則本は「先発の勝ちは運」と気に留めなかった。６回２安打無失点で、阪神の強力打線を抑え込んだ。救援陣が逆転を許した後も、ベンチで声を張り上げ続け、終盤に再び試合をひっくり返したチームの勝利を喜んだ。

先発予定だった９日の広島戦が雨で流れ、中１１日での登板。その分、「いい調整ができた。体の状態も、前回登板より良かった」という。十分な休養の効果もあり、一回に１５０キロをマークするなど、前回登板より球威は増した。２点リードの六回、走者を１人置いて３番森下を迎えた場面では、臆せず速球で押し込むと、最後は外角低めの１４８キロで見逃し三振。マウンドで雄たけびを上げた。

滋賀県出身で、幼い頃は阪神ファン。「まさか巨人のユニホームを着て対戦することになるとは思わなかった。特別な思いはある」と、登板を楽しみにしていた。甲子園での先発は、楽天時代、２０１４年６月の交流戦以来。「やっぱり、雰囲気はちょっと違う」と敵地の圧力を感じながらも、久々のマウンドでは「自分らしく、落ち着いて投球できた」。完封勝利を挙げた当時と遜色ない気迫あふれる投球でゼロを並べた。

「チームが勝つことが一番大事。阪神を相手に、そこに貢献できたことが自信になった」と則本。先発ローテーションが再編され、重要なカード初戦を任された右腕は「もう少し長いイニングを投げるのが理想」と反省も忘れなかった。好調な阪神の中軸打者を封じる好投はその役割に値する仕事ぶりだった。（緒方裕明）

巨人・阿部監督「（則本は）すごくテンポも良かったし、投球内容も素晴らしかった。（大城のソロで）また自分たちに流れを持ってこられた」