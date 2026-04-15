"イメチェンの春きたーーッ♡【40・50代】が丸っとマネしたい「大人のトレンドヘア」

新しい季節の訪れとともに、ヘアスタイルをアップデートして気分を入れ替えてみては？ レイヤーを活かした動きや、艶やかなカラーリングを取り入れることで、大人世代の美しさがより引き立つかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今すぐマネしたくなりそうな大人のトレンドヘアををご紹介します。

柔らかな動きが魅力のプチウルフボブ

ミルクティベージュの優しい色味に、ニュアンスウェーブで動きをつけたプチウルフボブ。動きを活かしつつ、くびれと外ハネを組み合わせたシルエットに整えることで、メリハリと柔らかな雰囲気を両立させています。軽やかな毛先のハネが春らしい軽快さを演出した、今の季節にフィットするトレンドヘアです。

艶やかなミルクティカラーのコンパクトショート

トップに丸みを持たせ、襟足をタイトにカットしてすっきりと仕上げたひし形シルエットのコンパクトショート。艶やかなミルクティカラーを採用することで、気になる白髪を自然になじませながら、品良く明るい印象を与えています。首まわりがきれいに見えるカットは、清潔感とトレンド感を同時に手に入れたい人におすすめです。

ウェットな質感で魅せる大人のボブパーマ

あごラインのボブに、暖色ブラウンのあたたかみをプラスしたパーマスタイル。ベースを外ハネに整えてからウェット感のあるスタイリングを施すことで、大人世代にふさわしい艶と落ち着きを表現しています。パーマによるニュアンスがこなれ感を生み、いつものボブスタイルに新鮮な変化を与えてくれそうです。

メリハリが際立つレイヤーウルフボブ

高めの位置からレイヤーを入れた、ウルフ風のボブスタイル。トップは毛束ごとにワンカールさせてふんわりと。襟足はタイトに内側へ入れることで、小顔見えも期待できる美しいメリハリを作っています。クセ毛でも、髪質を武器にしながらオシャレを楽しめるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@yuuna__iwama様、@naokisakon様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里