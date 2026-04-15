「もう盗っ人にしか見えません」お店を紹介したら「自分が見付けたかの様に」手柄を奪ってきた友人と絶縁するまで

グループLINEでのちょっとした情報共有が、思わぬ亀裂を生むこともある。

投稿を寄せた50代女性（東京都）は、大学時代からの友人グループの1人、Aと2年前に絶縁したという。

事の発端は、女性がその友人に紹介した「眺めのいいコスパのいいレストラン」だった。（文：篠原みつき）

「私からの紹介とは全く聞いてないと。Aが見付けた風に振る舞ってたと」

そのレストランを、Aは「自分がさも見付けたかの様に」他の友人たちに吹聴していたという。

「私が欠席したランチ会でそのグループの友人達に言ったのがグループLINEで発覚」

女性がなぜ自分の功績のように話したのかと問い詰めると、Aは「皆にちゃんと言った」と言い張った。しかし、他の友人全員に確認したところ

「私からの紹介とは全く聞いてないと。Aが見付けた風に振る舞ってたと」

裏が取れてしまい、嘘はあっけなくバレた。

「謝るどころか屁理屈ばかり」

女性はAについて「自分を良く見せたいという所は前からあった」と振り返るが、「まさか直ぐにバレる嘘をグループ内でつくとは」と呆れている。さらに追及したあとのAの態度が、関係修復を不可能にしたようだ。

「その後LINEで謝るどころか屁理屈ばかり。自分は悪くないけど気分を害したなら謝る等ととてもプライドが高い事も分かり、私から絶縁」

素直に「嘘をついた事を謝ったなら許した」というが、自分を正当化する様子を見て完全に愛想が尽きてしまった。

「共通の友人達に人の大切にしてた場所を自分が見付けたかの様に振る舞い称賛を得て紹介者には嘘をつく。そんな人とは今後お付き合いは一切したくないと思いました」

大学時代からの長い付き合いだったというが、女性の嫌悪感は相当なものだ。

「もう盗っ人にしか見えません」「無理」

他人からみれば些細なことかもしれないが、当人にとっては長年の関係を断ち切るほど許せない出来事だったようだ。

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