危機一髪！仕事帰りにスーパーで買い物…翌朝、バッグの中に財布がない！ 「監視カメラの前だったので…」と振り返る女性 

財布には現金だけでなく、クレジットカードや身分証といった貴重品もたくさん入っている。紛失すると焦るものだ。投稿を寄せた40代女性（東京都）が財布を失くしたときの“危機一髪”エピソードを明かした。

その日は仕事を終え、帰りにスーパーに寄った。

「財布をエコバッグに入れて買い物開始。ペットボトルの水やお酒を購入しました。会計を済ませた後で袋詰めをして帰宅」

「監視カメラの前だったので盗まれずに済みました」

ここまではなんてことない日常の一コマだ。女性が異変に気が付いたのは翌日の出勤時だ。

「会社に行く時に通勤使用のバックがいつもより軽くて、中を覗くと財布がありませんでした。」

想像するだけで嫌な汗が出てきそうだ。しかし、仕事には行かなくてはならない。その日の仕事は手につかなかったことだろう。

「とりあえず会社に向かい帰りにスーパーに寄って聞いてみました。すると財布を預かってくれていました」

何たる幸運だろうか。日本の治安の良さにこれほど感謝することはない。女性は、

「たぶん袋詰めをする机に置き忘れたのだと思います。監視カメラの前だったので盗まれずに済みました」

と分析した。監視カメラが抑止力になったのだろうか。忘れた場所が良かったのは、不幸中の幸いだったと言えそうだ。

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