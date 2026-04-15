危機一髪！仕事帰りにスーパーで買い物…翌朝、バッグの中に財布がない！ 「監視カメラの前だったので…」と振り返る女性
財布には現金だけでなく、クレジットカードや身分証といった貴重品もたくさん入っている。紛失すると焦るものだ。投稿を寄せた40代女性（東京都）が財布を失くしたときの“危機一髪”エピソードを明かした。
その日は仕事を終え、帰りにスーパーに寄った。
「財布をエコバッグに入れて買い物開始。ペットボトルの水やお酒を購入しました。会計を済ませた後で袋詰めをして帰宅」
「監視カメラの前だったので盗まれずに済みました」
ここまではなんてことない日常の一コマだ。女性が異変に気が付いたのは翌日の出勤時だ。
「会社に行く時に通勤使用のバックがいつもより軽くて、中を覗くと財布がありませんでした。」
想像するだけで嫌な汗が出てきそうだ。しかし、仕事には行かなくてはならない。その日の仕事は手につかなかったことだろう。
「とりあえず会社に向かい帰りにスーパーに寄って聞いてみました。すると財布を預かってくれていました」
何たる幸運だろうか。日本の治安の良さにこれほど感謝することはない。女性は、
「たぶん袋詰めをする机に置き忘れたのだと思います。監視カメラの前だったので盗まれずに済みました」
と分析した。監視カメラが抑止力になったのだろうか。忘れた場所が良かったのは、不幸中の幸いだったと言えそうだ。
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