【連載】嵐５人が２４時間テレビで流した涙　“苦難の時代”にも強い絆を見た…「嵐メモリアル」第３回

国民的アイドルグループ「嵐」が、５月末をもって活動を終了する。スポーツ報知では、グループのラストステージとなる「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日）まで原則毎週水曜に連載「嵐メモリアル」を掲載。歴代担当記者の取材や、グループとゆかりのある人らの話をもとに嵐の約２６年の軌跡を振り返る。

２００１年、嵐はレコード会社をポニーキャニオンから、所属事務所が設立したプライベートレーベル「Ｊ Ｓｔｏｒｍ」に移籍した。翌０２年２月の移籍第１弾シングル「ａ Ｄａｙ ｉｎ Ｏｕｒ Ｌｉｆｅ」は、相場の半額にあたる５００円（税抜き）という低価格で発売。世間を驚かせた。同年４月にはデビュー会見を行った米ハワイでファンクラブイベントを開催。会場となった屋外のプール施設は約２０００人のファンであっという間に埋め尽くされ、従業員も「Ｗｈａｔ ｈａｐｐｅｎｅｄ？」と目を丸くしていたという。

私が担当したのは０３〜０４年。当時もライブチケットの入手が困難な人気グループだったが、国民的となった現在と比べれば“苦難の時代”だったといっていい。０２年にＪｒ．在籍時から人気のあった「タッキー＆翼」がデビューした影響もあったのか、０３年に発売したシングル「とまどいながら」（２月）、「ハダシの未来／言葉より大切なもの」（９月）は、オリコンランキング１位を逃し、２位だった。取材機会も他グループに比べて少なかった。

とはいえ、０４年には、将来につながる大きな仕事もあった。日本テレビ系「２４時間テレビ」で初めてメインパーソナリティーを務めた。大野智が「チャリＴシャツ」のデザインを手がけたのもこの時が初めてだった。

アテネ五輪野球日本代表の試合が延長戦に入り、番組スタートが１５分ずれ込むハプニングもあったが、５人は見事に大役を務めた。締めくくりのステージでは、相葉雅紀が２年前に肺に穴があく自然気胸で手術をし、仕事を休んだことに触れ、メンバーへの感謝をつづった手紙を読み上げた。「嵐で良かった。ありがとう」。その言葉に、メンバー全員が涙を浮かべたシーンは、２０年以上たった今も覚えている。その後、国民的なグループとなった嵐は０８、１２、１３、１９年にも「２４時間テレビ」のパーソナリティーを担当したが、そのときの５人を見て、本当に仲がいいんだろうと、素直に思えた。

そして、０５年１０月、次はＴＢＳ系で松本潤が「花より男子」に主演し、嵐は大ブレイクのきっかけをつかむことになる。（土屋 孝裕）