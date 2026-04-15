◆パ・リーグ ロッテ１―５日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）

グラブを右手でたたき、はにかんだ。日本ハムの達孝太投手（２２）は、４―１の８回２死一、二塁、ポランコを捕邪飛に仕留め、笑顔を見せた。今季３度目の先発で８回５安打１失点。今季初勝利を挙げ、「今までで１番うれしいかもしれないです。勝ちがつくのと、つかないのでは、気持ちの部分も変わってくるので、とりあえず一安心って感じ」と胸をなでおろした。

悪夢に打ち勝った。伊藤ら開幕ローテの５人はすでに勝利を挙げ、自分だけ勝利がなかった。最近は、遅刻する夢をよく見ていたといい、「ゆっくり準備していたら、『もう１回裏始まってるよ』みたいな。追い込まれてたのかもしれないです」。夢占いでは、焦りや不安を現すとされる不吉な暗示をはねのけ、「ちょっとすっきりした」と、格別の１勝に浸った。

“珍アイテム”も味方した。前日１３日の練習では、金子投手コーディネーターの薦めで、「フィンガートレーナー」と呼ばれるグリップを握った状態でボールを回転させることのできる練習器具を試した。変化球の回転や指先の感覚を確認し、「リリースの感覚が分かりやすい。キャッチボールをしていると見えないので」と、イメージを膨らませた。ネット通販・アマゾンで購入したという金子コーディネーターは、「どういう回転をかけたらどう変化するかを、イメージしやすくする」と説明。この日は、得意のフォーク、カットボールなどを操り７奪三振。研ぎ澄まされた感覚をマウンドで表現した。

ＺＯＺＯでは試合前までプロ入り４試合で２７イニング無失点と無双状態。２回に寺地に２号ソロを浴びるも試合を作った。新庄監督は「アップアップした感じはなかった」と昨季からの成長を評価。チームは連敗を２で止め貯金を１に戻した。昨季８勝を挙げた次世代のエース候補の逆襲は始まったばかりだ。（川上 晴輝）

◆フィンガートレーナー ボールと棒が一体化した形状をした道具で、ボールの部分を握って投げる動作を行うと、指先の使い方や回転などが可視化される。金子投手コーディネーターは、「自分でボールを持って回転させながらやっていたんですけど、それだとなんか分かりづらい。回転がしっかりある状態で、どういう角度がいいみたいな話をしたかったので」と購入の経緯を説明した。

〇…達がロッテ打線を８回５安打１失点に抑え、今季初勝利。これでロッテ戦は通算６登板５勝０敗。特にＺＯＺＯのロッテ戦は２４年１０月３日にプロ初勝利、昨年９月２７日にはプロ初完封を飾り好相性。この日も白星を重ねた。また、この日までプロ入りから２７回無失点だったが、この日の２回に失点し２８回で止まった。