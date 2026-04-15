◆東都大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽青学大８―０中大（１４日・神宮）

７連覇を狙う青学大が完封リレーで先勝。今秋ドラフト１位候補右腕・鈴木泰成（４年＝東海大菅生）が中大を相手に８回３安打無失点の快投で、節目となるリーグ通算１０勝目を挙げた。打線も８得点と援護し、開幕３連勝になった。

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エースの名にふさわしい９９球だった。研究を重ね、対策を練ってきた中大打線に得点を許さず、鈴木は８つの０を並べて重責を果たした。それでも反省の言葉が出るのが、向上心にあふれたこの男らしかった。

「ストライクとボールがハッキリしていた。そのせいでバッターも狙いやすく、三振もいつもよりだいぶ少なかった。細かい変化球をもっと突き詰めていかないと、という反省が出ました」

場内表示では最速１５２キロだが、スカウトのスピードガンでは１５３キロを計測するなど直球も走り、後半はカーブを効果的に使った。それでも４奪三振にとどまったことを課題として、さらなる進化を自らに課した。

大学野球は１年おきに選手が大きく入れ替わる。ゆえに常勝軍団の確立は難しい。まだ３試合ではあるが、そんな中でも青学大の強さは群を抜く。開幕カードの亜大に１０−２、８−１と連勝して勝ち点を奪い、この日は中大を８−０で下した。しかし、投打に圧倒しても、鈴木の胸中には危機感がある。

「１点差とかビハインドとか、苦しい試合がどこかで絶対に来ると、チームのみんなで常々言っているんです。そこで今まで以上の力を発揮できるよう、勝っているからこそ気を引き締めていきたい」。その表情に、慢心は一切ない。

ネット裏ではメジャー３球団も含めた多くのスカウト陣が視察した。ロッテの榎アマスカウトディレクターは「総合力が高い投手。開幕戦は変化球が多かったが、きょうはストレートで押す、彼本来の投球ができていた。緩急も使える。ポテンシャルも高い投手」と称賛した。

絶対的なエースだった１学年上の中西聖輝投手がドラフト１位で中日に入団し、この春からは第１戦の先発マウンドを託される。

鈴木は言った。

「１戦目の大事な試合を任せていただくので、絶対勝たなきゃというプレッシャーはあるんですけど、それを楽しめるように。中西さんが言っていたように、チーム全員で守るというのを意識して、一人じゃないんだと思って投げています。あまり責任は感じすぎないように、というのを意識しています」

安藤寧則監督の口癖は「必死、必死の積み重ね」。１試合ごとに全力を尽くした先に、たどり着きたい境地はある。今はただ、自らの任務を全うする。（加藤 弘士）