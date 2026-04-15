◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第２節３回戦 近大２―０立命大（１４日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

最速１５４キロ右腕の近大・宮原廉投手（４年）が５回を３安打無失点、６奪三振と力投し、勝ち点１をもたらした。

甲子園球場で行われた１２日の２回戦では１４５球で完投負け。逆転サヨナラによって初黒星を喫した。中１日で迎えたマウンドは、立命大・有馬伽久（４年）とのドラフト候補対決。「先制するまで、点を許さない気持ちで投げました」とカーブやフォークも駆使し、相手打線を封じた。右ふくらはぎをつるアクシデントで５回降板となったが、光元一洋監督（５１）は「ブレーキのあるカーブがいいところで決まっていた。緩急を使って投げていた」とエースの成長を評価した。

阪神、ＤｅＮＡ、中日、オリックスの４球団スカウトが見守るなか、最速も１５０キロをマーク。冬場はウェートトレに励み、平均球速も３キロアップの１４８キロだ。宮原は「持ち味は真っすぐ。もっと磨いて、狙われても空振りを取りたい」とさらなる進化を誓った。

（高柳 義人）