THE ALFEEが舘ひろし主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）の主題歌を手がけることが14日、分かった。実写日本映画の主題歌は37年ぶりとなる。

書き下ろし楽曲「Crossroad −愛の免許返納−」は、人生の分岐点に立つ大人の悲喜こもごもを、ロックサウンドと重厚なコーラスで包み込んだ。

免許返納をめぐる物語の主題歌オファーを受け、高見沢俊彦は「僕らも古希を超えて、そろそろ『免許返納』も考えなきゃいけない世代に入ってきましたから、非常にうれしいオファーでした」と話した。

楽曲に関して「舘ひろしさんは『格好いい』のではなく、“格好よく在り続けている”人。華麗なる舘さんのイメージでアレンジしてみました。男女がクロスロードに立って『愛の免許返納』を考えている最中をちょっとリズミカルで楽しい感じで表現した楽曲になったと思います」と話している。

さらに高見沢は「免許返納！？」を今年の目玉映画に挙げ「僕らも恥じないように、負けないように一生懸命やりました」と力を込めた。

THE ALFEEは24年には結成50周年の節目を迎え、舘も25年に芸能活動50周年を迎えた。音楽と映画、それぞれ第一線を走り続けてきた両者が、映画を通じてめぐり会った。

THE ALFEEによる実写日本映画の主題歌は、「将軍家光の乱心 激突」（89年）以来という。

▼高見沢俊彦コメント全文 僕らも古希を超えて、そろそろ「免許返納」も考えなきゃいけない世代に入ってきましたから、非常にうれしいオファーでした。

舘ひろしさんは、実際に言葉を交わしたことがなくとも、「距離のある色気」をまとっている稀有（けう）な存在に思えます。

それは、ただ格好いいという単純な話ではありません。むしろ、どこか“近づきすぎてはいけない気配”を含んだ美学だと思うのです。背筋は伸びているのに、力が入っていない。視線は鋭いのに、どこか遠くを見ている。笑っても、すべてを見せない。その佇まいは、説明を拒むようでいて、雄弁です。

例えば同じスーツでも、舘さんがまとうと「服」ではなく「時間」になる。長く積み重ねてきた選択や、語られなかった夜や、守ってきた矜持（きょうじ〜……そういったものが、あの静かな立ち姿の奥で、かすかに鳴っている気がします。

きっと実際にお会いしても、饒舌（じょうぜつ）な人ではないのかもしれません。しかし沈黙が気まずくならない種類の方ではないでしょうか。むしろ、その沈黙の中にこそ、言葉以上の“何か”が置かれている気がするのです。華麗でありながら、決して軽やかではない。ダンディーでありながら、どこか孤独を抱えている。だからこそ、舘ひろしさんは「格好いい」のではなく、“格好よく在り続けている”人なのだと思います。

そういったイメージを踏まえ今回『Crossroad 愛の免許返納』はブラスセクションを整え、華麗なる舘さんのイメージでアレンジしてみました。男女がクロスロードに立って、「愛の免許返納」を考えている最中をちょっとリズミカルで楽しい感じで表現した楽曲になったと思います。

舘さんをはじめ、豪華なキャスト陣がそろい、今年の映画の目玉ではないかと確信しております。それに僕らも恥じないように、負けないように一生懸命やりました。この映画を後押しするように、僕らもこの楽曲で頑張りたいと思います。