「運転手しまーす！！！」22歳女子ゴルファー、高級車との“2ショ”公開でファン歓喜…「いかつ可愛すぎ」
都玲華が高級車との2ショットを公開し、反響を呼んだ(C)Getty Images
女子ゴルファーの都玲華が4月14日、自身のインスタグラムを更新し、高級車と一緒に撮影した写真を公開した。
【写真】「おおっ、カッコイイ」高級車と2ショットの都玲華をチェック
22歳の都はインスタで「この度株式会社シュテルン世田谷様にサポートをいただくこととなり、大変嬉しく思っております。このカッコイイ（かわいい）車両でトーナメント会場に通えることが楽しみです」と報告し、「皆さまに良いご報告ができるように、精一杯頑張ります！」と意気込みを語った。
この投稿にファンからは「いかつ可愛すぎ」「おおっ、カッコイイ」「これからは、ベンツでコース入りですね」「ミヤコレちゃん可愛いすぎます」「かっこいい車とかわいいミヤコレさん」「運転手しまーす！！！」と、コメントが続々と寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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