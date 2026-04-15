８回２死、右中間に同点ソロ本塁打を放った大城卓三とハイタッチする阿部監督（右、カメラ・山崎　賢人）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神３―４巨人（１４日・甲子園）

　しびれた。白熱の接戦を制した阿部監督は試合後、「粘り勝ったと思います」と全員をたたえた。今年初めて乗り込んだ甲子園では昨年から９試合連続１点差試合に。「こういう緊迫した試合が去年からずっと続いているので、本当に紙一重のところを持ってこれるかっていうね、そこだけの勝負だと思います」と価値ある１勝をかみしめた。

　相手先発は巨人戦９戦負けなし７連勝中の才木。天敵と相性の良い大城、中山をスタメンに並べ、２回に相手の敵失絡みで２点を先制した。だが、その後の無死二、三塁や４回１死二、三塁で「次の１点」を取れず流れは徐々に阪神へ。則本から北浦に継投した７回に３失点で逆転された。

　甲子園で４勝８敗と苦戦した昨年の悪夢がよぎる中で、８回２死から大城のソロで同点。９回１死、９番・大勢の代打・坂本が岩崎から左前打で出塁し、代走・宇都宮を起用。「松本、泉口で何とかしてほしいと思って」と１番・浦田が送りバントを決め、２番・松本が決勝打を放った。坂本をはじめ経験豊富なベテラン陣がチームの危機を救った。

　昨年はリーグ優勝した阪神に８勝１７敗と惨敗。届きそうで届かない僅差の試合が多かった。「接戦で勝っていけたら勢いに乗っていける」と掲げる中で、開幕カードこそ１勝２敗と負け越したが、甲子園で昨年からの変化を印象づけた。二塁・浦田らの好守備も光った。新戦力も加わった新生・阿部巨人は違う。ナインの勝利への執念が虎を上回った。（片岡　優帆）