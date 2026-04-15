◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１４日・甲子園）

しびれた。白熱の接戦を制した阿部監督は試合後、「粘り勝ったと思います」と全員をたたえた。今年初めて乗り込んだ甲子園では昨年から９試合連続１点差試合に。「こういう緊迫した試合が去年からずっと続いているので、本当に紙一重のところを持ってこれるかっていうね、そこだけの勝負だと思います」と価値ある１勝をかみしめた。

相手先発は巨人戦９戦負けなし７連勝中の才木。天敵と相性の良い大城、中山をスタメンに並べ、２回に相手の敵失絡みで２点を先制した。だが、その後の無死二、三塁や４回１死二、三塁で「次の１点」を取れず流れは徐々に阪神へ。則本から北浦に継投した７回に３失点で逆転された。

甲子園で４勝８敗と苦戦した昨年の悪夢がよぎる中で、８回２死から大城のソロで同点。９回１死、９番・大勢の代打・坂本が岩崎から左前打で出塁し、代走・宇都宮を起用。「松本、泉口で何とかしてほしいと思って」と１番・浦田が送りバントを決め、２番・松本が決勝打を放った。坂本をはじめ経験豊富なベテラン陣がチームの危機を救った。

昨年はリーグ優勝した阪神に８勝１７敗と惨敗。届きそうで届かない僅差の試合が多かった。「接戦で勝っていけたら勢いに乗っていける」と掲げる中で、開幕カードこそ１勝２敗と負け越したが、甲子園で昨年からの変化を印象づけた。二塁・浦田らの好守備も光った。新戦力も加わった新生・阿部巨人は違う。ナインの勝利への執念が虎を上回った。（片岡 優帆）