「無双すご」「何で干されてたんだよ」冷遇されていた日本代表MFがプレミアで躍動！歴史的勝利に大貢献で絶賛相次ぐ！「素晴らしすぎる」「やはりスーパー」
田中碧を擁するリーズは、現地４月13日に開催されたプレミアリーグの第32節で、宿敵マンチェスター・ユナイテッドと対戦。２−１で接戦を制し、敵地オールド・トラフォードで45年ぶりとなる歴史的勝利を飾った。
プレミアリーグでは16試合ぶりに先発した田中は、ダブルボランチの一角で躍動。豊富な運動量で至るところに顔を出し、圧巻のパフォーマンスを発揮した。
昨季はチャンピオンシップ（イングランド２部）優勝とプレミアリーグ昇格の立役者となった日本代表MFは今シーズン、序列が低下。とりわけ、ダニエル・ファルケ監督が守備的な戦術にシフトしてからカップ戦要員となり下がり、プレミアリーグではほとんど出番をもらえなかった。
それだけに、ユナイテッド戦のプレーぶりにインターネット上では次のような称賛の声が続々と上がった。
「無双すご」
「素晴らしすぎるな」
「めっちゃいいな」
「ファルケから干され気味だったのにここに来て復活」
「やはりスーパーすぎる件」
「なんでこのパフォーマンスで干されてるのか ほんと理解に苦しむｗ」
「ファルケのおっさんから干し続けられても腐らずに努力してきた田中碧を思うと涙が」
「良すぎるだろ。何で干されてたんだよ」
「やっぱスタートから出場すべき」
「攻守に躍動してたし、田中を中心にボールが回ってた」
与えられたチャンスをしっかり活かすあたりはさすがだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ダブルタッチでGKをかわしゴール寸前で…田中碧の超決定機逸
プレミアリーグでは16試合ぶりに先発した田中は、ダブルボランチの一角で躍動。豊富な運動量で至るところに顔を出し、圧巻のパフォーマンスを発揮した。
昨季はチャンピオンシップ（イングランド２部）優勝とプレミアリーグ昇格の立役者となった日本代表MFは今シーズン、序列が低下。とりわけ、ダニエル・ファルケ監督が守備的な戦術にシフトしてからカップ戦要員となり下がり、プレミアリーグではほとんど出番をもらえなかった。
それだけに、ユナイテッド戦のプレーぶりにインターネット上では次のような称賛の声が続々と上がった。
「素晴らしすぎるな」
「めっちゃいいな」
「ファルケから干され気味だったのにここに来て復活」
「やはりスーパーすぎる件」
「なんでこのパフォーマンスで干されてるのか ほんと理解に苦しむｗ」
「ファルケのおっさんから干し続けられても腐らずに努力してきた田中碧を思うと涙が」
「良すぎるだろ。何で干されてたんだよ」
「やっぱスタートから出場すべき」
「攻守に躍動してたし、田中を中心にボールが回ってた」
与えられたチャンスをしっかり活かすあたりはさすがだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ダブルタッチでGKをかわしゴール寸前で…田中碧の超決定機逸