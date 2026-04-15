◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１４日・甲子園）

勢いのまま足を蹴り上げ、絶叫した。甲子園でしか味わえない気持ちを、則本昂大投手（３５）が堪能した。６回２死一塁から、最後は森下を渾（こん）身の外角低め１４８キロで見逃し三振。自身初の伝統の一戦で、６回２安打無失点とハイパフォーマンスを発揮した。降板直後に救援陣が逆転を許し、移籍後初勝利は幻となったが「先発の勝ちは運。チームが勝つことが一番」と毅然と振る舞った。

初回から今季最速を３キロ更新する１５０キロを計測。気迫が違った。３、４、５番も計７の０。チーム打率リーグトップの猛虎打線を手玉に取った。雨天中止の影響で前回から中１１日。「純粋に体が元気になった」と出力につなげ「やっぱり甲子園の雰囲気は違う。先発として投げ切れたのはよかった」と２戦連続のゲームメイクにつなげた。

共同作業も光った。２歳下の大城と初バッテリー。強気で攻め、要所で６種の変化球を効かせた。２月は宮崎で一緒にゴルフを楽しみ、沖縄でも食事に出かけ結束を深めた２人。「卓三の配球を信じて腹をくくって投げきれた」。６回以上投げて被安打２以下は楽天時代の２１年５月１９日・日本ハム戦（楽天生命）以来。当時は１１勝５敗、１４４回２／３とフル回転の年だった。

父の影響で幼少期は巨人ファン。同級生に虎党が多く、小学校に通う間に“黄色”に染まった。阪神のチャンステーマは今でも全て歌えるほど「ゴリゴリ」のファン。ＦＡを行使した昨オフ。もし両球団が同じ契約でオファーを出していたら縦じまのユニホームを選んでいたのか…。答えはノーだ。「自分みたいな熱烈なファンを静まり返らせた方が気持ちいいから」。並外れた闘争本能こそ、この男の長所。「甲子園は体感、３５９度阪神ファン。だからこそ抑えた時のため息は格別」。甲子園では自身１７回連続無失点となった。

今カードからローテ再編で６連戦の頭を託された。その初戦で熱投し「タイガース相手に自信になった」。昨季は８勝１７敗と惨敗した宿敵。新・虎キラーに名乗りを上げる９３球だった。（堀内 啓太）