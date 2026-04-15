ダウ平均は続伸 合意への期待が続く トランプ大統領は２日以内に協議再開と言及＝米国株概況
NY株式14日（NY時間16:20）（日本時間05:20）
ダウ平均 48535.99（+317.74 +0.66%）
S＆P500 6967.38（+81.14 +1.18%）
ナスダック 23639.09（+455.35 +1.96%）
CME日経平均先物 58865（大証終比：+835 +1.42%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。前日は米・イラン和平協議は合意できなかったものの、最終的な合意への期待が相場を支えていたが、本日もその雰囲気が続いていた。
米国とイランが今週中にもイスラマバードで協議再開との報道も流れ、トランプ大統領もインタビューで２日以内に再開と述べていた。取引開始前に発表の３月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を下回ったこともセンチメント改善に寄与していた。
米株式市場は、次第に中東情勢のヘッドラインに対するネガティブな反応が鈍くなってきている中、底堅さを堅持し、イラン紛争開始以降の下落分をほぼ取り戻している。ただ、本日は急落していたものの原油高は気掛かり。それについてストラテジストは「原油高＝株安という従来の関係は崩れつつある」と指摘。一方、スタグフレーション圧力の高まりには警戒を示していた。
本日も大手銀の決算が発表になっていたが、シティグループ＜C＞はポジティブな反応を示していたものの、ＪＰモルガン＜JPM＞、ウェルズ・ファーゴ＜WFC＞は、前日のゴールドマン＜GS＞に引き続き、冴えない反応となっていた。
衛星通信のグローバルスター＜GSAT＞が上昇。アマゾン＜AMZN＞が同社を１株９０ドル相当で買収すことで合意した。現金か株式交換を選択できる。
ＪＰモルガン＜JPM＞が決算を受け軟調。トレーディング部門は過去最高の収益を計上。株式が記録的な好調となったことが寄与した。ただ、通期ガイダンスでＮＩＩの見通しを下方修正したことが嫌気されている模様。
シティグループ＜C＞が決算を受け上昇。すべての部門が好調で特にサービス部門が顕著だった。
ウェルズ・ファーゴ＜WFC＞が決算を受け下落。経常収益が予想を下回ったほか、純受取利息（ＮＩＩ）も予想を下回った。
資産運用のブラックロック＜BLK＞が決算を受け上昇。１株利益、経常収益とも予想を上回った。純資金流入は予想は下回ったものの過去５年で最高となった。
中古車販売のカーマックス＜KMX＞が決算を受け大幅安。１株損益が予想外の赤字となった。のれん代償却による減損が０．９９ドル、リストラ費用が０．２０ドル、１株利益を押し下げた。
ＧＭ＜GM＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の８３ドルから９０ドルに引き上げた。最近の株価下落により、数年に渡る評価を見直し、魅力的な参入機会が生まれたと指摘。
トラベール・セラピューティクス＜TVTX＞が大幅高。ＦＤＡの承認を受けた。同社のフィルスパリ（一般名：スパルセンタン）を、希少腎疾患である巣状分節性糸球体硬化症（ＦＳＧＳ）の治療薬として承認した。
燃料電池のブルーム・エナジー＜BE＞が大幅高。オラクル＜ORCL＞がＡＩ向けのデータセンターに電力を供給するため、同社から燃料電池による電力を最大２．８ギガワット（ＧＷ）相当購入することで合意した。
ユナイテッド航空＜UAL＞のカービーＣＥＯが、米政府高官にアメリカン航空＜AAL＞との合併案を提示したと伝わった。ただ、アナリストからは可能性は低いとの見解が出ている。
テスラ＜TSLA＞が４日続伸。アナリストが投資判断を「中立」に引き上げた。目標株価は３５２ドルに据え置き。
ダウ平均 48535.99（+317.74 +0.66%）
S＆P500 6967.38（+81.14 +1.18%）
ナスダック 23639.09（+455.35 +1.96%）
CME日経平均先物 58865（大証終比：+835 +1.42%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。前日は米・イラン和平協議は合意できなかったものの、最終的な合意への期待が相場を支えていたが、本日もその雰囲気が続いていた。
米国とイランが今週中にもイスラマバードで協議再開との報道も流れ、トランプ大統領もインタビューで２日以内に再開と述べていた。取引開始前に発表の３月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を下回ったこともセンチメント改善に寄与していた。
米株式市場は、次第に中東情勢のヘッドラインに対するネガティブな反応が鈍くなってきている中、底堅さを堅持し、イラン紛争開始以降の下落分をほぼ取り戻している。ただ、本日は急落していたものの原油高は気掛かり。それについてストラテジストは「原油高＝株安という従来の関係は崩れつつある」と指摘。一方、スタグフレーション圧力の高まりには警戒を示していた。
本日も大手銀の決算が発表になっていたが、シティグループ＜C＞はポジティブな反応を示していたものの、ＪＰモルガン＜JPM＞、ウェルズ・ファーゴ＜WFC＞は、前日のゴールドマン＜GS＞に引き続き、冴えない反応となっていた。
衛星通信のグローバルスター＜GSAT＞が上昇。アマゾン＜AMZN＞が同社を１株９０ドル相当で買収すことで合意した。現金か株式交換を選択できる。
ＪＰモルガン＜JPM＞が決算を受け軟調。トレーディング部門は過去最高の収益を計上。株式が記録的な好調となったことが寄与した。ただ、通期ガイダンスでＮＩＩの見通しを下方修正したことが嫌気されている模様。
シティグループ＜C＞が決算を受け上昇。すべての部門が好調で特にサービス部門が顕著だった。
ウェルズ・ファーゴ＜WFC＞が決算を受け下落。経常収益が予想を下回ったほか、純受取利息（ＮＩＩ）も予想を下回った。
資産運用のブラックロック＜BLK＞が決算を受け上昇。１株利益、経常収益とも予想を上回った。純資金流入は予想は下回ったものの過去５年で最高となった。
中古車販売のカーマックス＜KMX＞が決算を受け大幅安。１株損益が予想外の赤字となった。のれん代償却による減損が０．９９ドル、リストラ費用が０．２０ドル、１株利益を押し下げた。
ＧＭ＜GM＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の８３ドルから９０ドルに引き上げた。最近の株価下落により、数年に渡る評価を見直し、魅力的な参入機会が生まれたと指摘。
トラベール・セラピューティクス＜TVTX＞が大幅高。ＦＤＡの承認を受けた。同社のフィルスパリ（一般名：スパルセンタン）を、希少腎疾患である巣状分節性糸球体硬化症（ＦＳＧＳ）の治療薬として承認した。
燃料電池のブルーム・エナジー＜BE＞が大幅高。オラクル＜ORCL＞がＡＩ向けのデータセンターに電力を供給するため、同社から燃料電池による電力を最大２．８ギガワット（ＧＷ）相当購入することで合意した。
ユナイテッド航空＜UAL＞のカービーＣＥＯが、米政府高官にアメリカン航空＜AAL＞との合併案を提示したと伝わった。ただ、アナリストからは可能性は低いとの見解が出ている。
テスラ＜TSLA＞が４日続伸。アナリストが投資判断を「中立」に引き上げた。目標株価は３５２ドルに据え置き。