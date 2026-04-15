米１０年債利回り低下 協議再開への期待で原油急落 米ＰＰＩが予想下回る＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 協議再開への期待で原油急落 米ＰＰＩが予想下回る＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30）

米2年債 3.743（-0.029）

米10年債 4.246（-0.047）

米30年債 4.857（-0.040）

期待インフレ率 2.384（-0.012）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。米国とイランが今週中にもイスラマバードで協議再開との報道が流れ、トランプ大統領もインタビューで２日以内に再開と述べていた。これを受けて原油相場が急落する中、利回りは低下。この日の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を下回ったことも利回りを押し下げている。



なお、次期ＦＲＢ議長に指名されているウォーシュ氏の上院での公聴会が来週開催されると伝わった。４月２１日との報道も流れていた。本日の予想を下回るＰＰＩの発表もあり、市場では徐々にＦＲＢの年内利下げ期待が復活しつつあるようだ。



２－１０年債の利回り格差は+５０（前営業日：+５１）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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