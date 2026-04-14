桜田通と「シン ピュルテ」がコラボ　こだわりの香りのオイル2種

「シン ピュルテ（SINN PURETÉ）」が、俳優・桜田通とのコラボレーションコレクションを発売する。5月20日に公式オンラインストアほか、コスメキッチン、ピープル、ビオップの各店舗などで先行発売。5月27日からアットコスメ一部店舗で取り扱いを開始し、6月1日に全国発売する。先行予約は順次開始している。

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同コラボレーションは、桜田通の美容・香り好きの一面と「気持ちと肌を整えながら美しさを叶える」というシン ピュルテのフィロソフィーが一致したことで実現した。桜田自身が惹かれる香りを開発し、気分と仕上がりに合わせて選べる、2つの香りと機能のオイルを揃える。

「トゥーグッド マルチベネフィットオイル Yorishiro（依り代）」（50mL 3850円）は、髪と体にすっとなじみ、うるおいを与えるマルチオイル。アウトバス、保湿、ヘアスタイリングなど幅広いシーンで使用可能だ。桜田は「炭を思わせる少しスモーキーな香りと、金木犀の柔らかな甘さ。そのバランスには特にこだわりました。最初にふっと感じる金木犀の奥に、炭のようなクセのあるニュアンスを重ねることで、日本らしい静けさを表現しています」とコメントを寄せた。

「トゥーグッド シルキースムースオイル Moon Drop（月雫）」（50mL 4290円）は、熱を与えることで髪質を補修、スタイリングもカラーも美しくキープすることを追求したヘアケア特化のパフュームオイル。フローラルムスクの香調について、桜田は「柔らかくて少し甘さはあるけれど、重たくならない、清潔感のある香りを目指しました。ローズやピオニーのやわらかなフローラルに、ブラックカラントのほのかな甘酸っぱさを重ねて、気持ちがふっと軽くなるようなバランスにしています」とこだわりを見せた。

◾️シン ピュルテ：公式サイト