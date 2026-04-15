◎本紙掲載の現役時代の自主トレで松山城を走っている写真を見たというヤクルト・池山監督は「走ってるかどうかは分からんけどな」とニヤリ。いいカメラ目線でした。

◎ヤクルト・田中はDeNA・ヒュンメルと談笑し「先輩にあいさつしました。初めましてだったので、名前と年齢を言いました」。武蔵府中シニアに所属していたという経歴が話題になってましたもんね。

◎徳島県出身のDeNA・牛田成樹広報は四国・徳島のコーチ時代に何度も訪れた愛媛・松山の坊っちゃんスタジアムで「やっぱり四国の水は合いますね」。心なしか、いつもよりテンションが高めでした。

◎阪神・ルーカスは先発予定の15日が降水確率90％。天気予報を気にして「雨は好きじゃないけど、どうしようもないこと。アメリカは寒い中でもやるけど、日本は雨の中でもプレーしてる感じはある。スパイクの土をちゃんと落としていかないと」。雨が好きな投手はいませんよ。

◎オリックスは本拠地・京セラドームでの西武戦を「2026高知よさこいデー」として開催し、高知市のマスコット「りょうまくん」も来場。馬殿太郎球団社長は「うちにも（西川）龍馬くんがいますので」とアピールしていました。