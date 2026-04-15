◇セ・リーグ 巨人4−3阪神（2026年4月14日 甲子園）

巨人・則本は惜しくも移籍後初勝利を逃した。6回を2安打無失点。7回に救援陣が打たれ白星が消えた。初体験の「伝統の一戦」を堂々と投げ終え、「緊張感はあったんですけど、自分らしく落ち着いてピッチングできたかなと思います」と充実感を漂わせた。

初回から最速150キロを計測するなど最後まで直球で押した。2点リードの6回2死一塁では森下を外角直球で見逃し三振に仕留め、大きな雄叫びを上げた。

滋賀県出身で幼少期は阪神ファン。「歌える」と語っていたチャンステーマを響かせなかった。甲子園では楽天時代から通じて4試合で計17回無失点。阿部監督は「テンポも良かったし、投球内容も素晴らしかったですね」と称えた。（村井 樹）

≪大城が千金同点弾≫大城が今季初の猛打賞など攻守で勝利に貢献した。2回無死一、二塁からは先制の中前適時打、4回1死からも中前打を放った。2―3の8回2死では右中間へ同点2号ソロを運び「まさか入るとは思わなかったのでウエートパワーです」と喜んだ。増田陸は24年7月から7連勝を許している才木から2安打1打点。2回無死一、三塁では左翼フェンス直撃の適時二塁打を放ち「ランナーを還すことができて良かった」と振り返った。