◇セ・リーグ ヤクルト5−3DeNA（2026年4月14日 松山）

雨にも負けず、応援してくれた松山のファンに笑顔のハイタッチを届けた。逆転した5回終了直後に雨脚が強くなって中断。ゲームセットが宣告されて3連勝が決まり、ヤクルト・池山監督は選手をベンチ前に誘導した。

「いつもだったらグラウンドでするけど、（雨で）ベンチの中だったんで。出て行ってやらせてもらった」

現役時代のプロ5年目から自主トレ拠点として「自分を大きく育ててくれたところ」という原点の場所。監督として戻ってきた一戦を制し「勝つゲームを見せるとみんなに宣言したので、見せられて良かった」と笑った。

池山野球を存分に見せた。1―3の5回は先頭・赤羽から4連打で同点。無死一、二塁から代打・橋本に迷わず“打て”のサインを出し4年目の若武者も思い切りのいいスイングで応えた。「凄くみんな集中していた。本当によくつながった」。天候を考慮し、一塁走者のサンタナに代走を送るなど冷静にタクトを振った。

1死満塁から古賀がバットを折りながらも決勝の左前2点打。1年目のオフから松山自主トレに参加し、池山監督からの伝統を継承する一人だ。「原点。少しでも恩返ししたいとプレーしていた」とうなずいた。3番起用を「どうすれば相手が嫌かを考える。そういうのも期待されてキャッチャーが入っていると思う」と役割を理解する。好機で鉄則の初球攻撃。指揮官譲りの勝負強さを見せた選手会長を、池山監督は「それならもうちょっとホームランを打ってもらわないと」と冗談交じりに称えた。

ベンチではいつも通り、全身で喜びを表現し、先頭に立って盛り上げた。敗れた阪神と入れ替わって5日ぶりに首位に再浮上。「逆転されてから挽回できたのは、見応えはあったかな」。発祥の地で「ブンブン丸」野球を存分に表現した。（小野寺 大）

≪2年ぶり勝利≫ヤクルトが松山で勝つのは24年5月15日広島戦以来2年ぶり。通算成績は松山市営を含め22勝20敗2分けで勝率.524。DeNA戦に限ると14年から無傷の5連勝となった。