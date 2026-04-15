「ファーム・西地区、阪神４−３ソフトバンク」（１４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）

「左手首の関節炎」で２軍調整中の阪神ドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が「５番・左翼」でスタメン出場し、約３週間ぶりに実戦復帰した。３打席に立ち、復帰後初安打こそ生まれなかったが「試合にしっかり出場できたので良かった」と喜びをかみしめた。

「５番・レフト、立石」のアナウンスと観客の拍手に包まれながら打席に入った。二回１死で迎えた復帰後初打席。最終的には空振り三振に倒れたが、初球からスイングを仕掛け、積極的な姿勢を見せた。２、３打席目も快音は響かず「課題はいっぱいある。しっかり整理して臨みたい」と次戦を見据えた。

１月の新人合同自主トレで発症した「右脚の肉離れ」が癒え、３月２５日にリハビリ組から外れた。しかし、同日のファーム・オリックス戦（京セラ）で今度は左手首を負傷。「ちょっと時間がかかると知った時はショックな部分はありました」と開幕直前でのリハビリ生活への逆戻りに、心は穏やかではなかった。

それでも、選手寮で１軍の試合を欠かさず観戦。「毎試合強い。『この舞台でやりたい』と毎日思わせてくれた」と自室のテレビを眺めながら刺激を受け続けた。

この日の試合では、ＳＧＬで初めて外野を守り、八回の守備からベンチに退くまで無失策。試合後には約３０分間の居残り特守にも参加した。患部の状態は「大丈夫です」と力強い。“完全復活”に向けて歩みを進める。